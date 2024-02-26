Забайкалье – в лидерах Всероссийской туристской премии «Russian Travel Awards»
В Санкт-Петербурге завершился финал III Всероссийской туристской премии «Russian Travel Awards». За победой в северную столицу прибыли делегации из 44 регионов страны. Забайкальский край занял третье место в номинации «Территория этнокультурного туризма».
«Я рассказала о том, какие уникальные фестивали проводятся в нашем регионе. Это международный фестиваль «Семейская круговая». И туристический фестиваль Забайкальского казачества «Рождение гурана». Фестиваль включал в себя конкурс казачьих песен, соревнование по доставке почты, скачки на лошадях, стрельбу, рубку шашкой и многое другое. Очень популярным стал гастрофестиваль «Хорхог» в поселке Агинское. И много-много всего еще. Важно было отметить, что в Забайкалье за три года было открыто более 30 этнокомплексов с местами проживания. Более 150 объектов сегодня принимают туристов, и без сомнений, именно этнокультурная привлекательность способствует росту турпотока»,- рассказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова.
Она добавила, что члены жюри премии отметили высокий уровень подготовки Забайкальского края и заметные успехи региона в развитии туристической отрасли.
«Эта награда нам очень дорога - она подтверждает высокий уровень развития этнокультурного туризма в Забайкалье и признает его значимость для путешественников всего мира. Оценивалась не только презентация региона, а прежде всего - результаты работы в 2023году. Отмечены созданные в нашем крае маршруты, события и турпоток. Эксперты назвали нас прорывом и удивлением»,- рассказала Юлия Иванова.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.