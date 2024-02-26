Забайкалье – в лидерах Всероссийской туристской премии «Russian Travel Awards»

«Я рассказала о том, какие уникальные фестивали проводятся в нашем регионе. Это международный фестиваль «Семейская круговая». И туристический фестиваль Забайкальского казачества «Рождение гурана». Фестиваль включал в себя конкурс казачьих песен, соревнование по доставке почты, скачки на лошадях, стрельбу, рубку шашкой и многое другое. Очень популярным стал гастрофестиваль «Хорхог» в поселке Агинское. И много-много всего еще. Важно было отметить, что в Забайкалье за три года было открыто более 30 этнокомплексов с местами проживания. Более 150 объектов сегодня принимают туристов, и без сомнений, именно этнокультурная привлекательность способствует росту турпотока»,- рассказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова.