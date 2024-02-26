Вылет самолета из Махачкалы в Екатеринбург задержали из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании Red Wings , который должен был вылететь из аэропорта Махачкалы днем 25 февраля в Екатеринбург, вернулся на стоянку из-за незапуска левого двигателя. Эту информацию публикует telegram-канал Aviaincident.

«Возврат на стоянку с точки запуска на одном двигателе. По информации от экипажа, незапуск левого двигателя. Рейс RWZ1046 Махачкала — Екатеринбург, эксплуатант Red Wings Airlines», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло махачкалинского аэропорта, рейс все же состоялся, но самолет вылетел с опозданием. Не в 16:00 часов по московскому времени, а в 18:25. URA.RU направило запрос в пресс-службу Red Wings, на момент публикации ответ не поступил.