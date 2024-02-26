Саратовская область вошла в топ-20 по популярности санаторного отдыха в 2023 году

Саратовская область попала в топ-20 регионов России по популярности санаторного отдыха в 2023 году. Такие данные предоставил ИА «Свободные новости» портал бронирования «Санатории-России.рф».

По данным аналитиков, в 2023 году в санаториях региона посетители провели 752 тысячи ночей и заплатили в среднем 2380 рублей за ночь. Это на 11,5% больше, чем в 2022 году. В целом по Приволжскому федеральному округу отдыхающие провели в санаториях более 12,2 миллиона ночей.

По количеству ночевок в санаториях Саратовская область заняла седьмое место в ПФО и оказалась в топ-20 в России. В первой пятерке по округу — Башкортстан, Татарстан, Самарская область и Пермский край.

Чаще других посещают санатории отдыхающие старше 55 лет. В прошлом году увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет.