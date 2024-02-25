Топ 7 самых красивых замков и дворцов России

Рассказываем, куда ехать за архитектурной эстетикой и вдохновением.

© Чемпионат.com

«Иногда для вдохновения достаточно ненадолго сменить образ жизни — уехать на природу, выйти на пробежку или приготовить что-нибудь вкусное. Ну а если эти методы не сработают, всегда есть гарантированный способ зарядиться прекрасным — прогуляться в роскошных интерьерах старинного дворца или замка, в эпицентре концентрированной красоты. Где это можно сделать, расскажу в статье».

Гатчинский дворец, Ленинградская область

Чемпионат.com

Дворец в Гатчине – единственная в Ленобласти загородная резиденция, построенная по образцу средневековых замков. Выполненный в стиле классицизма, с симметричными башнями и каре, он получил неофициальный статус «резиденции русского Гамлета», императора Павла I. Именно при нём перед дворцом был разбит плац, где устраивались военные смотры и парады. А второй фасад выходил в один из первых в России ландшафтных парков на берегу живописного Серебряного озера.

Строгий Гатчинский дворец резко контрастирует по настроению с пышными расстрелевскими пригородами Петербурга – он сдержан, корректен и даже в солнечную погоду остаётся максимально серьёзным. То, что нужно ценителям классической эстетики.

Замок Вальдау, Калининградская область

Чемпионат.com

Недалеко от Калининграда, в посёлке Низовье, сохранился старинный прусский замок, принадлежавший Тевтонскому ордену. Несмотря на запущенное состояние, он до сих пор остаётся одним из интереснейших архитектурных объектов в области: здесь часто устраивают профессиональные фотосессии и киносъёмки.

Если покопаться в биографии Вальдау, можно встретить несколько громких имён – например, Петра I, который гостил в замке во время Великого посольства. Среди текущих постояльцев селебрити нет – но есть интересный музей истории замка и группа энтузиастов, которая по мере сил и возможностей поддерживает жизнь в его 750-летних стенах.

Дворец эмира Бухарского, Ставропольский край

Чемпионат.com

В начале XX века в Железноводске появляется совсем не типичное для этих мест сооружение – восточный замок в псевдомавританском стиле с искусной резьбой, арабесками, аркадами и изразцами. Дворец был построен для эмира Бухары Сеид-Ахад-Богодур-Хана, который был очарован Кавказскими минеральными водами и захотел иметь здесь собственную резиденцию.

Сегодня замок эмира входит в комплекс санатория, и подойти к нему близко не получится. Впрочем, даже на расстоянии все самые знаковые элементы экстерьера можно легко разглядеть, чего, к сожалению, не скажешь о внутреннем убранстве дворца.

Воронцовский дворец, Крым

Дворцовый ансамбль у подножия Ай-Петри – это пример симбиотического соседства самых разных архитектурных стилей. Заказчик дворца граф Воронцов был убеждённым англоманом, а потому доверил строительство замка британскому архитектору Эдварду Блору. Впрочем, идея воплотить «стиль Тюдоров» на крымской земле получила неожиданные продолжения.

Так, в качестве основного строительного материала был выбран местный магматический диабаз. А в декоре нашли отражения восточные мотивы, вдохновением для которых стала испанская Альгамбра. В результате полуостров получил один из самых узнаваемых и грандиозных символов, сравниться по популярности с которым может разве что совсем иной замок – камерное Ласточкино гнездо.

Замок Шереметева, Марий Эл

Чемпионат.com

Если не знать, где находится замок Шереметева, легко предположить, что расположен он где-нибудь в Баварии – тут и красный кирпич, и «пряничные» фасады, и зубчатые башенки, и чётко выверенная асимметрия. Дворец часто называют «жемчужиной Поволжья», подчёркивая его непохожесть на всё, что строилось и строится на волжских берегах.

Ну а чтобы в полной мере прочувствовать уникальность этого места, в замке можно переночевать, остановившись в курительной комнате, библиотеке или помещениях для прислуги, превращённых в гостиничные номера.

Дворец принцессы Ольденбургской, Воронежская область

Чемпионат.com

В российской глубинке, в лесах воронежской губернии неоготический дворец выглядит иностранцем – неожиданным, но очень интересным. Несмотря на то что имение было подарено принцессе Ольденбургской самим императором, об имперской роскоши здесь никогда ничего не напоминало. Скорее, о рациональности, сдержанности и простоте.

Впрочем, тонкий вкус хозяев удалось передать и через такие, казалось, нарочито сдержанные решения – в кованых деталях, стрельчатых окнах, белоснежных зубцах и курантах на восьмиугольных вратных башнях.

Выборгский замок, Ленинградская область

Чемпионат.com

Пережив не одну историческую эпоху, Выборгский замок остаётся одной из немногих средневековых крепостей на территории России. Возвышающаяся над городом башня святого Олафа видна уже на подъездах к городу и считается его неофициальным символом, а с её обзорной площадки открывается фантастический вид на Выборг и северную природу.