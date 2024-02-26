Спрос на персонал индустрии гостеприимства и туризма в России вырос на 17%

Спрос компаний на сотрудников индустрии гостеприимства и туризма вырос на 17% за год, заявил управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель. Об этом сообщает «Российская газета».

Средние предлагаемые зарплаты в сфере туризма увеличились на 21% и составили 40 382 рубля.

Наибольший рост спроса отмечен в Екатеринбурге (+41%), Калининграде (+37%), Самаре (+33%) и Астрахани (+29%).

Лидерами по стабильному спросу на кадры в сфере туризма по-прежнему являются Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Среди самых высокооплачиваемых специалистов — гиды и менеджеры по туризму.