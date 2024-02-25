Молодежь полюбила ездить в санатории. Чем ее привлекает пенсионерский отдых

Вместо спа — электрофорез и душ Шарко, вместо all inclusive — диетическое питание, вместо фитнеса и йоги — скандинавская ходьба. В последнее время миллениалы распробовали отдых в санатории, сделав его новым трендом. Раньше считалось, что поездка в здравницу подходит лишь пенсионерам, которые по времени ходят есть, посещают процедуры, читают и гуляют. Но теперь все больше молодых людей отдыхают в таких лечебницах, стремясь сбросить лишние килограммы, поправить сон, снять стресс и просто отдохнуть от проблем. В том, как санатории превратились в мем и чем они притягивают россиян, разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

«Это лучше пятизвездочного отеля»

Марина, 30 лет, психотерапевт, отдыхала с подругами в санатории в Карелии

Для меня отпуск всегда означал путешествие за границу, но как-то, сидя в салоне красоты, наткнулась на журнал со статьей про Карелию. От картинок аж дух захватывало — так захотелось увидеть эту природу и полной грудью вдохнуть чистый воздух.

Когда искала варианты с жильем, увидела санаторий, но вначале отмела такой вид отдыха. Сразу вспоминалось детство: мне пять лет, и мы с бабушкой и дедушкой едем в Звенигород, пенсионеры отжигают на дискотеках, а в столовой пахнет щами и котлетами.

Компанию мне решили составить две подруги, они-то и уговорили меня съездить в санаторий. Друзьям и родным вначале не говорила, куда собралась в отпуск, — боялась, засмеют

Потом успокоила себя: нам по 30 лет, особых проблем со здоровьем еще нет, но уж очень захотелось на природу, а также попробовать разные программы типа детокса, похудения, антистресса. Так что решила не упускать возможность скинуть парочку «гуляющих» килограммов.

В общем, сели в поезд и отправились в Карелию. Несмотря на красивые фотографии в интернете, мы ожидали увидеть там нечто в совдеповском стиле. Например, шведский стол — а там просто на завтрак несколько видов каши: овсянка на воде или на молоке. Но здравница превзошла все наши ожидания и оказалась лучше любого пятизвездочного отеля.

Мы с девочками плавали в бассейне, парились в баньке и пили вкусный травяной чай, ходили в спортзал и соляную пещеру. В каждой номере у нас, помимо санузла с душем, была еще и собственная оборудованная процедурная.

Питание было просто шикарное. Для каждого клиента составляли специальное меню. Сам санаторий расположен в сосновом лесу, там до умопомрачения вкусно пахнет хвоей и смолой, а еще много разных дорожек для занятия спортом, бега, ходьбы.

В санатории оказалось такое множество процедур, большинство из них — за дополнительную плату, и она довольно высокая. Но мы решили не экономить и выжать из отдыха по максимуму — вылилось это в круглую сумму — свыше 300 тысяч рублей.

Конечно, оно того стоило. Каждый день мы были заняты с раннего утра до четырех часов дня. Расслаблялись так, что в девять часов вечера у всех троих наступал отбой. Нигде я так хорошо не высыпалась. А за неделю отдыха еще и пару килограммов скинула.

«С налетом советской ностальгии»

Юлия, 38 лет, финансист, отдыхала с сыном в санатории в Анапе

Мы с семьей стали специалистами по санаториям: объездили разные места — от курортов Краснодарского края до Уральских гор. Этим летом выбор пал на Анапу — решили с сыном отдохнуть на море и заодно поправить его здоровье.

Все больше молодых людей отдыхают в таких лечебницах, стремясь сбросить лишние килограммы, поправить сон, снять стресс и просто отдохнуть от проблем

Перечень из процедур ласкал взгляд: душ Шарко, бальнеологические ванны, ингаляции, озонотерапия, массаж, грязелечение, сухие углекислые ванны, аппарат Дарсонваля, фитобочка и еще много всего. Также сообщалось, что на территории санатория находятся три собственные скважины с минеральными водами разного состава: сероводородная типа Мацеста, йодо-бромная, как в Мертвом море, и питьевая слабоминерализованная щелочная вода, а еще можно лечиться сульфидно-иловой целебной грязью из Кизилташского лимана.

Мы поняли — надо брать. И купили путевку с максимальным набором услуг. Поселили нас в только что построенные корпуса с новыми номерами уровня пятизвездочного отеля, питались мы по системе шведского стола. При этом остальные здания были построены еще в советские времена и требовали реконструкции.

В них обычно селились пенсионеры, а в новых — мамы с детьми. Анимация там, конечно, не как в турецких мини-клубах, но тоже ничего, видно, что очень стараются и пытаются заниматься с детьми. По вечерам дискотека — как из моих детских воспоминаний, но было весело, все отжигали под современные хиты. А вот «Желтые тюльпаны — вестники разлуки» раздавались из соседнего караоке

Очень интересные ощущения: с одной стороны, все довольно современное, но при этом с налетом советской ностальгии, и в этом весь кайф.

Расписание процедур было забито под завязку, ходили с сыном как на работу, но зато эффект от лечения был классный. Пару раз вечером удалось съездить в центр Анапы и сходить в дельфинарий, а так в основном гуляли по территории.

Она, кстати, очень красивая, утопает в зелени: повсюду — сорокалетние голубые ели, сосны, платаны, множество цветов, старые корпуса до самой крыши увиты виноградом. Единственное, что подкачало — это море, было с зелеными водорослями и очень холодное, зато с пляжем повезло — широкий, с мелким нежным песочком.

«Давай позвоним внукам»

Ирина, 28 лет, бизнес-аналитик, ездила с мужем в санаторий на Кавказ

Когда сказала мужу, что хочу в санаторий, первое, что он ответил: «Это что за старперские развлечения?» Объяснения из серии «я устала от шума и суеты, всевозможных тусовок, встреч, надоели толпы туристов, мне просто хочется замедлиться и так далее» давали лишь еще больше поводов для шуток.

Ехать отказывался наотрез, возмущался, что мол молодость прошла, «давай позвоним внукам» и все такое, но все-таки я его уговорила.

Мы выбрали двухнедельную путевку в санаторий, расположенный в горах, с чистейшим воздухом и кучей оздоровительных программ. Муж вначале ко всему относился скептически, прикалывался, но потом вошел во вкус. Вместо алкогольных коктейлей у нас были кислородные, спалось точно лучше, к тому же вставали непомятыми

За время отдыха мы пересмотрели кучу фильмов, которые откладывали на потом, и за 14 дней я прочитала 10 книг, для меня это был рекорд. Учитывая, что жили мы «по режиму» и перепробовали, казалось, все процедуры, которые там есть: всевозможные обертывания, массажи, включая прессотерапию, озонотерапию, лазерную терапию, исправляли зажатость в позвоночнике и шее из-за долгого сидения за компьютером. Нам ставили пиявки, мы расслаблялись в панта-сауне и кедровой бочке.

В Москве на это никогда не хватает времени, надо куда-то ехать, торопиться, нервничать, а тут каждый день — один сплошной релакс

Еда оказалась как дома, у бабушки: вместо ризотто — картофельное пюре с котлеткой, вместо шампанского — компотик. Но мы поняли, что именно этого нам так не хватало. Кстати, можно было заказывать по меню, а можно шведский стол.

Первую неделю мы активно лечились, на второй — решили заняться разными спортивными активностями. Играли в настольный теннис и волейбол, катались на роликах по территории или же брали в прокат велосипеды и исследовали окрестности.

В некоторых санаториях предлагают гирудотерапию – способ лечения различных заболеваний с использованием медицинских пиявок

В общем, теперь поездка в санаторий для нас с мужем — это такое guilty pleasure (постыдное удовольствие). Друзьям мы решили ничего об этом не рассказывать, чтобы они нас не засмеяли, а сами продолжим ездить отдыхать в другие лечебницы.

«Боялся, что умру от скуки»

Кирилл, 28 лет, бизнес-аналитик, ездил с девушкой в санаторий на Алтае

Несколько лет я безуспешно пытался сбросить лишний вес, чего я только не делал: и мерил порции с помощью кухонных весов, и высчитывал калории, то питался дробно, то занимался интервальным голоданием, пропадая при этом в спортивном зале. Если стрелка весов и ползла вниз, то вскоре я срывался, начинал есть фастфуд и вновь набирал килограммы.

Видя, как я мучаюсь в очередной раз, моя девушка вдруг предложила мне съездить в санаторий, чтобы расслабиться, пройти медицинское обследование, а заодно и взять консультацию у нутрициолога

Я вначале подумал: да ну, я же еще молодой, какой санаторий?! Но со временем эта идея уже не казалась мне такой странной. Листая фотографии в интернете, я понял, что не все санатории выглядят как «бабушкин вариант», есть и очень модные места, похожие на хорошие отели с воркшопами, спа и другими развлечениями.

Выбор в итоге пал на Алтай. Пока моя девушка делала шоколадные обертывания, занималась йогой, пилатесом и латиноамериканскими танцами, я плавал в бассейне, делал массаж, проводил время в спортивном зале с тренером и делал разные процедуры с труднопроизносимыми названиями. Помню только грязелечение и физиотерапию, но самое главное — я сдал все анализы, и врач по ним подобрал мне индивидуальное питание.

Оказалось очень удобно, что все в одном месте и уже включено в стоимость путевки. В Москве я такое обследование бы точно не сделал — ни на что катастрофически не хватает времени, к тому же о половине процедур я и вовсе не знал. А тут сэкономил кучу времени и денег

Вначале я боялся, что просто умру от скуки в санатории, но там оказалось действительно прикольно: устраивали разные мастер-классы или просмотр фильмов, проводили лекции, мы с девушкой занимались терренкуром, катались на лошадях — виды там просто бесподобные.

Я вдруг понял, что из-за постоянного цейтнота я не могу замедлиться, увидеть, какая красивая природа нас окружает, мне не хватает тишины, возможности побыть наедине со своими мыслями. Во время поездок по разным странам или отдыха в условных Турции и Египте я не могу так расслабиться — вокруг меня очень много народа, всегда очень шумно, а процедуры не такие, а если и есть хамам или спа, то стоят они очень дорого.

Питание, конечно, тоже не как в Турции и Египте, но мне, кстати, даже понравилось — оно хотя и диетическое, но при этом довольно вкусное

Я думал, что мы будем одни в санатории среди пенсионеров, но там оказалось довольно много людей в возрасте от 25 до 35 лет. С двумя парами мы подружились, вместе ходили за грибами, брали на прокат удочки и лодку и ловили рыбу, а потом готовили улов на специальном мангале. Никогда не думал, что мне понравится нечто подобное, но оказалось, что в этом есть свой кайф.

Для меня санаторий стал местом, где можно завести хорошие и полезные привычки, например стабильно заниматься спортом, ложиться спать в одно и то же время, есть на завтрак, например, овсянку с фруктами, а на обед или ужин паровую котлету с гречкой и овощами, пить чай перед сном.

Насмотрелась блогеров и решила попробовать

Ольга, 35 лет, дипломат, отдыхала в санатории в Сочи

Моя мама периодически ездит в санатории, а я отправилась в первый раз — насмотрелась на ролики разных блогеров в TikTok и решила попробовать. Двухнедельная путевка на двоих обошлась нам в 160 тысяч рублей.

Приехали мы утром, позавтракали и отправились на прием к врачу, но тут выяснилось, что в выходные терапевт принимает только до 12 часов. Когда все-таки встретилась с врачом, выяснилось, что для того, чтобы проходить лечение, необходимо оформить санаторно-курортную карту — пройти трех медиков за дополнительную плату.

Для бассейна, фитобара и приема минеральных вод было необходимо оформить разрешение, пришлось идти и стоять в очереди в процедурный кабинет. В мою путевку входило по шесть процедур каждого типа — массаж, лечебные грязи, ЛФК, две физиопроцедуры, циркулярный душ, ванны, фитобар и ингаляции

К тому же по рекомендации врача я докупала разные платные услуги. Первую неделю расписание было очень насыщенным — с утра до вечера я ходила из одного кабинета в другой, все процедуры были размазаны по всему дню, но потом я договорилась об удобном времени с медсестрами, они всегда шли навстречу.

Так я смогла освободить себе целых два дня, чтобы нормально прогуляться по городу, накупить сувениры и отдохнуть от лечения.

Мне понравилось здание санатория с широкими лестницами, картинами, лепниной, паркетными полами, а еще большая библиотека и замечательный парк. Там есть все для нормального лечения и отдыха: зал ЛФК, бассейн с морской водой, квалифицированный медицинский персонал и современное оборудование, но при этом были и минусы.

В какие-то моменты казалось, что мы вернулись в советское прошлое, где есть неприветливые сотрудницы регистратуры, постоянные очереди к врачам, но при этом в номерах нет вайфая

Питание было как в советских столовых, даже запах такой же, к тому же подавали ужасно маленькие порции, постоянно хотелось есть, сходить куда-нибудь перекусить, но на территории не было ни одного кафе, только автомат с кофе, газировкой и снеками.

Расположение санатория тоже, как оказалось, подходит далеко не всем. Он находится на склоне горы, и там везде лестницы, практически нет ровного участка территории, по которому можно было бы просто прогуляться, одни подъемы и спуски. Моей маме было очень тяжело.

Душ Шарко, изобретенный французским неврологом, появился в качестве спа-процедуры в конце XIX — начале XX века