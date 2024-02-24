В Домбае состоялось открытие нового туристско-информационного центра

Дегустация национальных блюд и различные мастер-классы прошли в субботу на фестивале горного чая в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР). Мероприятие посетили более 3 тыс. человек, сообщил ТАСС представитель оргкомитета фестиваля Ренат Хатуаев.

"Праздник в горах со вкусом горного чая - одного из лучших напитков - объединил более 3 тыс. человек. В течение дня посетители фестиваля дегустировали национальные блюда и узнали секреты их приготовления на мастер-классах. Все охотно пробовали шорпу, молочную продукцию, травяные чаи, лакумы и варенья", - сказал Хатуаев.

По его словам, большой интерес вызвали мастер-классы по национальным танцам и вышиванию на войлоке, активными были также развлекательные и спортивные площадки.

В рамках фестиваля состоялось официальное открытие нового туристско-информационного центра Домбая, созданного в прошлом году.

"Здесь представлена информация о местных достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и другие полезные для туристов сведения", - отметил собеседник агентства.