Где можно недорого отдохнуть в России на 8 марта

Сколько нужно денег на короткий отдых в России на 8 марта.

В преддверии Международного женского дня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) решили выяснить, где в стране можно относительно недорого отдохнуть в хороших отелях на мартовских праздниках. Анализ показал, что можно уложиться в 25 тыс. руб. на двоих с перелетом.

Петербург;

Казань;

Кавминводы;

Калининград;

Тюмень;

Сочи. Туроператоры отмечают, что бюджетный топ популярных направлений внутри страны на 8 марта выглядит так:

Эксперты выбрали для ценового обзора туры с размещением в хороших отелях, где предусмотрено питание.

Сколько стоит отдых на 8 марта в самых бюджетных регионах

На выходные, приуроченные к Международному женскому дню, Петербург предлагает вполне бюджетный отдых, который будет стоить на двоих от 25 тыс. руб. За такую сумму можно купить тур с перелетом (из Москвы) в четырехзвездочный отель с завтраками на две ночи. Также у туроператора можно забронировать только отель. Стоимость – примерно 7–8 тыс. руб.

Для путешествия в Казань понадобится чуть больше денег. Если выбирать хорошие отели, в бюджет надо заложить порядка 36 тыс. руб. на двоих с учетом перелета из Москвы.

Отдых на курортах Кавминвод обойдется на двоих в среднем в 48 тыс. руб. при условии пакетного тура с проживанием в четырехзвездочном отеле с перелетом. А при условии только наземного обслуживания это будет стоить порядка 13 тыс. руб. на двоих.

Отдых на 8 марта в Калининграде примерно сопоставим по цене с курортами Кавминвод. Туроператоры просят за размещение в отеле 4* около 45 тыс. руб. на двоих.

Что касается Тюмени, то отдых в хороших отелях города на 8 марта доступен в среднем за 50–60 тыс. руб. на две ночи с перелетом на двоих.