Туроператоры рассказали, где можно недорого отдохнуть в России на 8 марта
Сколько нужно денег на короткий отдых в России на 8 марта.
В преддверии Международного женского дня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) решили выяснить, где в стране можно относительно недорого отдохнуть в хороших отелях на мартовских праздниках. Анализ показал, что можно уложиться в 25 тыс. руб. на двоих с перелетом.
- Петербург;
- Казань;
- Кавминводы;
- Калининград;
- Тюмень;
- Сочи.
Эксперты выбрали для ценового обзора туры с размещением в хороших отелях, где предусмотрено питание.
Сколько стоит отдых на 8 марта в самых бюджетных регионах
На выходные, приуроченные к Международному женскому дню, Петербург предлагает вполне бюджетный отдых, который будет стоить на двоих от 25 тыс. руб. За такую сумму можно купить тур с перелетом (из Москвы) в четырехзвездочный отель с завтраками на две ночи. Также у туроператора можно забронировать только отель. Стоимость – примерно 7–8 тыс. руб.
Для путешествия в Казань понадобится чуть больше денег. Если выбирать хорошие отели, в бюджет надо заложить порядка 36 тыс. руб. на двоих с учетом перелета из Москвы.
Отдых на курортах Кавминвод обойдется на двоих в среднем в 48 тыс. руб. при условии пакетного тура с проживанием в четырехзвездочном отеле с перелетом. А при условии только наземного обслуживания это будет стоить порядка 13 тыс. руб. на двоих.
Отдых на 8 марта в Калининграде примерно сопоставим по цене с курортами Кавминвод. Туроператоры просят за размещение в отеле 4* около 45 тыс. руб. на двоих.
Что касается Тюмени, то отдых в хороших отелях города на 8 марта доступен в среднем за 50–60 тыс. руб. на две ночи с перелетом на двоих.
А праздничный отдых в хорошем отеле в Сочи можно приобрести в среднем за 63 тыс. руб. на двоих. За такую сумму можно пожить пару дней в четырехзвездочном отеле с завтраками.