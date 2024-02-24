Какой вид туризма набирает популярность среди россиян

Руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев выразил свое мнение по поводу развития медицинского туризма в стране.

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Депутат считает, что популярность указанного направления постепенно усиливается, однако все специалисты в сфере туризма продолжают активно работать в данном направлении, предлагая стратегические решения для большего привлечения интереса туристов.

Одной из первостепенных задач, по словам Тарбаева, является необходимость переубедить турстов в том, что санитарно-курортные условия могут вызывать ассоциации исключительно с проведением лечебных процедур ввиду определенных болезней.