Как изменился бюджетный отдых в России

Изначально бюджетный формат отдыха в России стал непомерно дорогим.

Черноморские гостиницы и пансионаты наперебой рапортуют о том, что в туристическом сезоне 2024 года и далее они станут обслуживать отдыхающих в формате «All inclusive». Правда, с рядом элементов «национальной специфики», поэтому стоит быть предельно осторожным. Копии турецкой модели ждать точно не стоит, российские бизнесмены на это органически не способны. Быть может стоит вспомнить, с чего всё начиналось и попытаться повторить?

«К началу нового сезона Анапа откроет более 60 отелей, где для гостей будет „всё включено“», — докладывает мэр города Василий Швец.

С лета прошлого года в нашей стране начал действовать ГОСТ Р 70587 2022, он же «Национальный стандарт Российской Федерации. Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения „Всё включено“ и „Ультра всё включено“. Общие требования» (утверждён приказом Росстандарта от 29.12.2022 № 1709-ст).

В документе, который почему-то был разработан некой конторой под названием ООО «Звезды Отелям» — явно коммерческим юрлицом — довольно подробно прописаны все требования, которые отель той или иной «звёздности» должен иметь при предоставлении услуг в формате «All inclusive». Собственный пляж, бассейны, анимацию, «шведский стол», халявное спиртное и т. д.

Стоит сразу уточнить — все ГОСТы в РФ не обязательны, они лишь рекомендованные. Не соблюли (фактически, обманули туристов) — никто вам за это ничего не сделает. Обращаться в Роспотребнадзор бесполезно. Между тем в ряде отелей даже не стесняются предупреждать, что «в случае невысокой загрузки отеля шведский стол может автоматически превратиться в комплексное питание». А как же ГОСТ?

Нагрузка будет невысокой, так как в отелях региона по данной системе отдыха ценники даже сейчас, при «раннем бронировании», за гранью добра и зла. Типа 5* советской постройки, без собственного пляжа «первой линии» и с инфраструктурой на уровне турецкой 3*, обойдётся от 220 250 тысяч рублей для двоих за стандартные 10 ночей. В данном случае рассматривается заезд на майские праздники, когда в море ещё купаться нельзя — холодно. Но с питанием «всё включено». Июньские цены нужно умножать минимум на полтора.

Нужна ли нам подобная «роскошь» за такие деньги? Естественно, нет. И тут, наверное, стоит вспомнить с чего собственно начиналось «All inclusive». Было это в 50-е годы ХХ века, когда Европа жила бедно, там ещё не оправились от Второй Мировой войны. Один предприимчивый человек по имени Жерар Блитц поставил в прибрежной зоне испанской Майорки палаточный городок, организовал там питание по принципу «ешь сколько влезет», а также транспортировку туристов.

Идея была простая и гениальная — с того самого момента, как начался отпуск, вам не надо ни о чём заботиться. Вас посадили на самолёт, встретили, привезли в кемпинг. Море, пляж, еда от пуза. Потом отвезли в аэропорт и загрузили на борт, загорелого и счастливого. Лепота!

Но лепота вполне скромная, как по качеству проживания, так и по питанию. Да, неограниченно, но просто. Вместо палаток уже на следующий год поставили простенькие бунгало, а со временем недорогие отели с такой системой появились по всему миру.

Турки не просто пришли на готовенькое, но внесли в данный формат отдыха новую струю — бесплатный крепкий алкоголь, столь желанный для немцев, англичан и не только. И не прогадали, европейцы валом повалили в гости к османам. Потом к ним присоединились и наши соотечественники, которые потом хвастались друзьям и знакомым об отдыхе — «я на эти деньги там точно выпил». Цены год от года росли…

Не остались в стороне и египтяне, они просто скопировали всё уже у турок, причём один в один. В других странах система особо широкого распространения не получила, а детище Жерара Блитца — компания Club Med — со временем превратилась в контору «элитного» отдыха. Не менее эксклюзивный «All inclusive» на борту лайнеров компании Royal Caribbean, там ценники вообще запредельные. Но и сервис тоже.

В российских реалиях нужно что попроще, и тот самый изначальный формат начала 50-х в нашей стране точно имел бы успех, причём ошеломляющий. Даже если не наливать, хотя можно устроить и это — недорогое лёгкое пиво и вино. Этими напитками точно не «залить шары», а спиртное всё равно будут употреблять. Не можешь запретить — возглавь. Старый как мир принцип.

Однако есть нюансы, которые делают подобный вид предпринимательской деятельности невозможным.

Во-первых, цены на землю — они в прибрежной зоне заоблачные. А там, где пустуют бесчисленные десятки и сотни километров никому не нужных диких пляжей, чиновники просто не дадут ничего организовывать без колоссальных поборов.

Во-вторых, тут же понабежит масса проверяющих — СЭС, пожарные, экологи, архитектурный надзор и прочие. И все тут же найдут массу «нарушений».

В-третьих, организовать поставки недорогих продуктов питания будет очень сложно, с отелей стараются драть три шкуры. И это несмотря на изобилие в стране всего…

В-четвёртых, транспортная инфраструктура РФ просто не справится с массовой доставкой туристов в гипотетические «народные всё включено». Аэропорты закрыты, самолётов физически нет и не предвидится, а вроде как государственная РЖД почему-то не горит желанием запускать дополнительные поезда и снижать цены. При этом государственный же «Автодор» не собирается делать проезд на юга бесплатным, как это уже предлагалось.

Иными словами, с доступным отдыхом всё плохо. И это если забыть про проблемы с кредитами и рабочей силой. Впрочем, кадровый голод в нашей стране преувеличен — бизнесмены просто не хотят платить.

«Пять лет назад мы решили запретить применение иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве и золотодобыче. Решение было жёсткое, болезненное, многие приняли его в штыки, доказывали, что на селе работать некому, что народ спился. Однако через пять лет внезапно выясняется, что если платить нормальные деньги, то и люди есть, и техникой они управлять умеют, и не пьют. Показатели в сельском хозяйстве с тех пор выросли, вклад сельского хозяйства в ВРП удвоился, а урожаи сои вообще достигли рекордных показателей. Более того, это решение нас спасло в ковид. Есть некоторые регионы — не буду называть — которые не запретили иностранную рабочую силу, и в ковид оказались в плохой ситуации. На нас это вообще никак не повлияло», — делится опытом губернатор Амурской области Василий Орлов.

Коммунальная инфраструктура — и в Краснодарском крае, и в Крыму — на грани полного краха, сие тоже проблема. В принципе, всё решаемо, турки же справились. На пустынных приморских берегах, где в принципе не было никакой инфраструктуры, выросли тысячи отелей. Были решены проблемы с водой, канализацией, электричеством и т. д. Хотя всё это до начала строительства там отсутствовало! Построили очистные сооружения, привели трубы с водой, с газом, ЛЭП — всё заработало.