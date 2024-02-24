Проект горнолыжного курорта «Турьев Хутор» в Сочи реализуют в течение четырех-пяти лет

Реализация проекта по строительству курорта "Турьев Хутор", который станет продолжением "Розы Хутора" начнется в текущем году и займет порядка четырех - пяти лет. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщал, что специалисты завершили разработку мастер-плана курорта "Турьев Хутор" в горном кластере Сочи, им предусмотрено создание дополнительно более 58 км лыжных трасс, общая территория "Розы Хутор" возрастет почти в два раза, запланировано строительство новых гостиниц категории от трех до пяти звезд.

"Это продолжение курорта, которое будет располагаться выше в горах, дополнительно добавится средств размещения, досуга и оздоровления. Это будет крупнейший комплекс уже разнопрофильный: маршруты и пешеходные, и лыжные, и велосипедные, добавится и трасс, и подъемников. Это даст возможность круглогодичного использования этого кластера. Сейчас этот проект получил импульс, и с этого года уже начнется реализация, общий срок - примерно четыре-пять лет", - сказал Барзыкин.

Он добавил, что при реализации проекта объекты разных степеней готовности будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Ранее сообщалось, что в горном кластере новым генпланом Сочи предусмотрено строительство четвертого всесезонного курорта "Турьев Хутор". Он станет продолжением курорта "Роза Хутор". Сейчас в Сочи работают три горнолыжных курорта "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.