На портале «Узнай Москву» теперь можно прогуляться по особняку Зиминых

Департамент культурного наследия города Москвы подготовил новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке. Это редкий образец здания конца XIX века, где полностью сохранен архитектурный декор фасадов и элементы внутреннего убранства. Теперь увидеть их может любой желающий на портале «Узнай Москву».

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Особняк был построен в стиле эклектики по заказу потомственного почетного гражданина Москвы Николая Гавриловича Зимина, известного купца, табачного фабриканта. Участок в Дегтярном переулке он приобрел у тайной советницы Е. Жарковой в 1889-м. В том же году на месте старых ворот появляются новые — с металлическими створками на каменных столбах. Спустя семь лет по проекту видного представителя московского модерна Эдмунда Юдицкого здесь строится дом, где Зимин селится с семейством.

О дате постройки говорит картуш над балконом с надписью «1896». Центральную часть главного фасада украшает декоративный выступ — ризалит, на уровне второго этажа парадный вход дополнительно отмечен открытым балконом с ограждением в виде круглого балясника.

«Виртуальный тур по особняку Зиминых — это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой Москвы не выходя из дома. Каждый может окунуться в атмосферу столицы XIX века и с помощью компьютера или телефона прогуляться по роскошным интерьерам одного из самых ярких особняков старинной Москвы», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей ЕмеАлексей Емельянов.

В онлайн-экскурсию вошло 10 фотопанорам двух этажей и внутреннего двора здания.

Мраморная парадная лестница приглашает подняться в анфиладу комнат второго этажа, вестибюль впечатляет живописным плафоном, а входной тамбур — вешалкой ХХ века и лепным декором.

Вдоль главного фасада тянется парадная анфилада. В залах сохранилась сложная отделка: лепной и скульптурный декор, искусственный мрамор, наборные паркеты, изразцовая печь, живописные панно — Зимин был богатым человеком и не жалел средств на отделку. Кроме того, в одном из залов был устроен домашний театр.

Стили интерьеров отдельных залов парадной анфилады отражены в их названиях. В частности, в дубовом зале привлекает внимание деревянный кессонный потолок с плафоном посередине. Далее широкий полукруглый арочный проем ведет в зимний сад, потолок и частично стены которого украшены живописными панно и настенными росписями, окно ведет на балкон. Примечательно, что на окнах особняка местами сохранилась латунная фурнитура.

После революции дом национализировали, там разместилось правление Коммунистического университета имени Я.М. Свердлова, готовившего кадры для высшего партийного руководства. В это время мозаичный пол закрыли паркетом, а некоторые дверные проемы замуровали. С 1974 года в бывшем особняке Зиминых работал Научно-исследовательский институт киноискусства.

В 2014 году, когда здание находилось в крайне сложном техническом состоянии, было принято решение начать научную реставрацию, вернуть особняку первоначальный вид и приспособить под современное использование.

В ходе работ специалисты укрепили стены и проемы, заделали трещины в кирпичной кладке, заменили кровлю, восстановили перекрытия, в том числе полукруглые лучковые конструкции, известные в архитектуре как своды Монье. На фасадах отреставрировали лепной декор. В интерьерах восстановили цветовую гамму, лепнину, полы из метлахской плитки, потолочные карнизы, деревянные плафоны и облицовку стен из искусственного мрамора. Возле парадной лестницы были отреставрированы живописные панно, посвященные временам года, а в интерьерах зимнего сада восстановлены настенные росписи и мозаичный пол.

Удалось воссоздать и исторический паркет, а также отреставрировать изразцовую отделку печи — ее специально для особняка Зиминых изготовило Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова. Чердачное пространство превратили в рекреационную зону.

В 2016 году особняк Зиминых стал лауреатом конкурса «Московская реставрация» в номинациях «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию» и «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ».

Сегодня здание занимает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».