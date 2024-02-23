Новый курорт на Ладоге откроют к 2027 году

К 2027 году планируется открытие курорта «Ладожские шхеры» в Карелии у финской границы, финансируемого «Туризм. РФ». Это решение призвано удовлетворить возрастающий спрос на размещение в северном регионе, отмеченный многочисленными туристическими операторами. На берегу Ладоги в Лахденпохском районе возведут четырехзвездочный гостиничный комплекс с инвестициями в 2 млрд рублей, включающий 80 номеров, 48 коттеджей, ресторан с видом и баню, способный принять до 60 тыс. гостей в год, пишет Центральная Служба Новостей.

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Расположенный вдали от больших городов, но доступный благодаря хорошей дороге А-121 из Санкт-Петербурга, путь к курорту займет 3–4 часа. Дорога к нему предложит живописные виды и достопримечательности, увеличивая туристический интерес. Растущая популярность комбинированных туров по Санкт-Петербургу и Карелии делает новый отель особенно привлекательным.