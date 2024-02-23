С 3 мая из Казани начнут летать самолеты в Улан-Удэ

С 3 мая из Казани будут выполнять прямые рейсы в Улан-Удэ. По сообщениям пресс-службы аэропорта столицы РТ, планируется выполнение рейсов дважды в неделю.

Самолеты будут отправляться из Казани по понедельникам и пятницам в 23:45. Обратные рейсы запланированы на вторник и субботу в 10:50. Продолжительность полета составит около пяти часов. Отмечается, что для этих рейсов задействуют самолеты Boeing 737-800 на 189 мест.