Замминистра Минэка назвал «Новую Анапу» вторым Канкуном

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сравнил будущий краснодарский кластер «Новая Анапа» с самым большим курортным городом Мексики – Канкуном. Об этом он заявил в подкасте «пЕРеговорка», рассказывая о том, какие перспективы откроет кластер для российской экономики и туризма.

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По словам Вахрукова, в «Новой Анапе» готовы построить около 15 тыс. гостиничных номеров – уже прошел конкурс на архитектурную концепцию и разрабатывается мастер-план. В перспективе – 3 млн туристов в год, поскольку «Новая Анапа» задумывается как круглогодичный морской курорт.

«Это Мексика, это второй Канкун. Если кто-то знает, что такое Канкун. Это самое популярное место для отдыха американской и мексиканской молодежи. Но да Бог с ними, мы сделаем гораздо лучше», – заявил замминистра.

Впрочем, сравнение трудно назвать корректным. Очевидно, что Канкун отличается гораздо более благоприятными климатическими условиями. А также развивался и развивается благодаря притоку иностранных туристов и инвестиций, которых российский рынок сейчас лишен.

Руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян в своем телеграм-канале ответил Вахрукову, сравнив графики температуры воздуха в Анапе и Канкуне за год. На них видно, что в Канкуне температура воздуха и воды в Канкуне каждый месяц держится на уровне 25–30 °С, в то время как в Анапе осенью и зимой эти показатели ожидаемо низкие.

«Как видите, Канкун и Анапа – это практически одно и то же. Ах да, к Канкуну надо еще добавить рынок сбыта США и Канады с 390 млн населения со среднедушевым ВВП 70 тыс. долларов в год по сравнению с российским рынком в 146 млн и 12,3 тыс. на душу. Очевидное сходство», – иронизирует Еремян.

Также Роман Еремян написал, что в конкурсном задании на разработку мастер-плана застройки «Новой Анапы» действительно были отсылки к нескольким аналогам, в том числе и Канкуну.

Проект «Новая Анапа» запустили в 2023 году. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил к участию инвесторов из ЕАЭС – их собирались привлечь льготной ставкой по кредитам, а также бесплатной землей. Предполагалось, что государство выделит на субсидии по кредитам деньги из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Но прошлой осенью стало известно, что в проекте федерального бюджета после 2024 года эти расходы фактически не предусмотрены.

«На трехлетний период (2024–2026 годы) в государственной программе “Развитие туризма” заложено 52 млрд руб. Из них 43 млрд руб. – на 2024 год. Вместе с тем работаем над параметрами продления национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», – говорил на совещании в Госдуме Дмитрий Вахруков.