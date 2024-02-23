Около 80% россиян проведут весенние отпуска в поездках по стране

Около 80% опрошенных российских путешественников планируют провести весенние отпуска в поездках по стране, предпочитая такие направления как Москва, Сочи, Санкт-Петербург и другие. Повышенный интерес к отечественным курортам обусловлен улучшением инфраструктуры и доступными ценами. В то же время, для поездок за рубеж туристы выбирают страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Европы, передает RT.

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Согласно данным сервиса Туту.ру, весной 2024 года большинство россиян собираются посетить Москву, Сочи, Санкт-Петербург и другие популярные направления. Туристы все чаще бронируют номера в отелях более высокой категории заранее. Эксперты отмечают рост спроса на активный отдых и экскурсионные программы.

Министр Максим Решетников подчеркнул рост финансирования туризма со стороны государства и активные инвестиции бизнеса в отрасль. Внутренний туризм в России становится все более популярным, привлекая туристов различными новыми маршрутами и точками притяжения.