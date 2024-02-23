В дорогих отелях Анапы активно раскупают большие семейные номера

Если забронировать на лето небольшой номер на двоих в одном из премиальных отелей Анапы большого труда не составит – были бы деньги, – то с вместительными семейными сьютами и апартаментами ситуация сложнее. Дефицит, как убедился корреспондент TourDom.ru, наблюдается уже в конце февраля.

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В новом Funf Luxury Resort & Spa 5*, который откроется в конце мая, неделя в начале июля обойдется как минимум в 278 100 руб. на двоих. Эту сумму придется заплатить за номер Deluxe Pool View (классических стандартов в отеле нет) и то, если бронировать сейчас. А вот вместительная Grand Terrace Suite на начало июля уже распродана, можно пожить лишь во второй половине месяца – за 435 600 руб. при полном пансионе.

Неделя отдыха в Alean Family Doville 5* в первых числах июля обойдется в 231 420 руб. на двоих (в проживание «все включено»). Это – цена стандартного номера. В предложении отеля есть четырехкомнатные апартаменты (до 6 человек), однако в июле и августе можно поймать только отдельные даты по 96 тыс. руб в сутки. Или бронировать в начале июня – неделя будет стоить двум туристам 466 545 руб.

Похожая картина в Alean Family Rivera 4*. Стандартный номер забронировать несложно (196 175 руб. на двоих в первую неделю июля). А двухкомнатный и четырехместный Family Standart нашелся только в самом начале лета – по цене 263 тыс. руб. на двоих за неделю комфортного отдыха. В июле и августе с местами проблема.

В «Дача del Sol» 4*, предлагающем проживание в бунгало, также сложности с вместительными домиками. Формат Bungalow Suite (до пяти мест) практически полностью распродан на лето, находятся лишь отдельные даты по 47 тыс. руб. за сутки. Бунгало меньшей вместимости заказать гораздо проще, цена в июле начинается от 252 тыс. руб. за неделю на двоих.

Впрочем, выбор больших и дорогих номеров пока есть. В новом отеле «Город Mira Family Resort & Spa» 5* («ультра все включено») – несколько вариантов семейных люксов от 431 тыс. руб. за неделю отдыха на двоих. Хватает семейных номеров и в Grand Hotel Anapa 5*: и «дешевых» – за 397 460 руб. на двоих за неделю, и подороже. Например, апартаменты с бассейном и видом на море обойдутся в 827 тыс. руб.