Какие туристы и зачем едут в Волгоград

- География у нас обширная. У нас были гости даже из Салехарда. Но в основном едут из Москвы, Питера, очень часто из Екатеринбурга, Челябинска и так далее на север. С какими только просьбами к нам ни заходят, и всегда эти истории заканчиваются очень длительным добрым общением, - рассказывает руководитель ТИЦа Волгоградской области Анастасия Терещенко. - У меня была туристка из Москвы, она искала информацию о своем прадеде, который был командиром бронекатера. Мы подняли вместе с музеем "Сталинградская битва" всю информацию. Оказалось, что он не на Волге воевал, другая дивизия. Но мы до сих пор с этой девушкой общаемся, обмениваемся подарками. Это очень приятно. Гиды стараются показать гостям, что Волгоград - это не только танки, пытаются представить и местную гастрономию. Если на рыбалку все же едут дальше, в астраханские низовья Волги, то арбузный фестиваль в Камышине и помидорный в Средней Ахтубе свою публику собирают исправно. И разные телепередачи о путешествиях теперь не просто приезжают в регион, а стараются попасть на какое-нибудь событие. Из новых начинаний, привлекающих внимание, - молодежный фестиваль в Волгограде.