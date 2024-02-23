Какие туристы и зачем едут в Волгоград
В Волгограде открылся ресурсный центр для экскурсоводов. Это пространство, где гиды смогут по заявкам проводить свои мероприятия. Здесь собрана литература, которой они смогут воспользоваться для подготовки к рассказам о достопримечательностях. По сути это своеобразный тематический коворкинг. Практика для нашей страны не новая. Правда, до сих пор такие клубы по интересам создавались в туристическо-информационных центрах (ТИЦах) на базе музеев.
- Сейчас мы видим ТИЦ в том самом виде, в котором мы бы сами хотели. Если раньше мы могли посещать его по конкретным поводам, то сейчас он станет нашим вторым домом. Ту мы можем получить необходимую информацию о новых туристических направлениях, - сказала "РГ" экскурсовод Татьяна Куликова.
Чем же привлекателен Волгоград для туристов? Конечно, прежде всего военно-патриотической темой. Для большинства приезжающих он ассоциируется со Сталинградской битвой. Хотя последнее время растет интерес и к царицынскому периоду. Особенно у самих горожан, которые военными информационными блюдами уже просто перекормлены. Организованными группами чаще всего приезжают школьники. Остальные туристы - это, как правило, транзитники, едущие на Черное море.
- География у нас обширная. У нас были гости даже из Салехарда. Но в основном едут из Москвы, Питера, очень часто из Екатеринбурга, Челябинска и так далее на север. С какими только просьбами к нам ни заходят, и всегда эти истории заканчиваются очень длительным добрым общением, - рассказывает руководитель ТИЦа Волгоградской области Анастасия Терещенко. - У меня была туристка из Москвы, она искала информацию о своем прадеде, который был командиром бронекатера. Мы подняли вместе с музеем "Сталинградская битва" всю информацию. Оказалось, что он не на Волге воевал, другая дивизия. Но мы до сих пор с этой девушкой общаемся, обмениваемся подарками. Это очень приятно. Гиды стараются показать гостям, что Волгоград - это не только танки, пытаются представить и местную гастрономию. Если на рыбалку все же едут дальше, в астраханские низовья Волги, то арбузный фестиваль в Камышине и помидорный в Средней Ахтубе свою публику собирают исправно. И разные телепередачи о путешествиях теперь не просто приезжают в регион, а стараются попасть на какое-нибудь событие. Из новых начинаний, привлекающих внимание, - молодежный фестиваль в Волгограде.
Постепенно развивается промышленный туризм. Так, группы возят на трубный завод и на химическое производство в Волжском, а также на предприятие, выпускающее фруктовые соки, в Волгограде.
А фестивали способствуют развитию инфраструктуры. В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Волжском открылся первый блок экоотеля. По информации пресс-службы мэрии, в прошлом году организаторы спортивно-музыкального фестиваля прошли конкурсный отбор на предоставление субсидии для строительства модульных отелей. И в ноябре началось возведение первой очереди гостиничного комплекса.
- Сейчас это три модуля на шесть человек - "Дом настоящего путешественника", мы его так называем. В дальнейшем, в апреле-мае, мы поставим 12 модулей на 24 места размещения, - говорит руководитель фестиваля Вячеслав Глухов. - Здесь могут и команды размещаться, и транзитные туристы, в будущем будем строить кемпинговую парковку - то есть будет такое больше туристическое место притяжения в Волгоградской области.
Номера оснащены двумя односпальными кроватями, системой отопления, кондиционером, душевой кабиной и туалетом. Открытие намечено на середину апреля, а наибольшая загрузка ожидается в августе. Так, в прошлом году гостями фестиваля стали 12 тысяч человек. Отель как раз находится на территории туристического городка в парковой зоне.
- Парк "Волжский" является изюминкой нашего города, мы стараемся привлечь сюда посетителей из различных регионов, - говорит заместитель мэра Валентина Чурекова. - В работе по развитию парка мы сотрудничаем с некоммерческими организациями, промышленными предприятиями, бизнес-сообществом, активно участвуем в национальных проектах.
В пресс-службе региональной администрации сообщили, что сегодня область располагает более 400 объектами размещения с номерным фондом 19 663 места. Средняя загрузка гостиниц в 2023 году превзошла показатели прошлого года на 10,5 процента.
В Волгоградской области традиционно пик туристической активности наблюдается в майские праздники. Отели города-героя в этот период забиты почти полностью. Сезон с конца апреля по сентябрь в целом считается удачным для гостиничного бизнеса. Средняя загрузка летом - 48,8 процента, во второй половине августа доходит до 50,5. Постепенный спад начинается со второй половины сентября и до начала новогодних праздников.