Поймать тишину: шесть интересных экотроп в Москве и Подмосковье

Вместе с трендом на все экологичное в Москве и области появляется все больше экомаршрутов. Это живописные маркированные тропы, где можно отдохнуть, полюбоваться на местную флору и фауну, пополнить запас красивых фотографий. Расскажем о шести самых интересных местах для таких прогулок.

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Воробьевы горы

Здесь есть экомаршрут, разделенный для удобства на три тропы: "На склонах Воробьевых гор", "Андреевские пруды" и "На террасах Воробьевых гор". Их можно пройти все или по отдельности, но обычно туристы начинают с первого – так удобнее.

На пути попадутся вольеры с белками и птицами, самый старый ясень в столице, которому уже более 300 лет, и пруды Большой и Малый, которые были выкопаны еще в 17-м веке. А экотропа "На террасах Воробьевых гор" проходит по деревянным подмосткам, тут можно встретить много скворечников и пруды с карасями и лягушками.

Как добраться и сколько стоит: станция метро "Воробьевы горы", выход к улице Косыгина – на подходе есть указатели.

Лосиный остров

Здесь находится более 20 экотроп разной дистанции и направленности. Есть обычные прогулочные маршруты, орнитологические, по бобровым поселениям, лосиным и оленьим местам. Также разработаны сезонные направления: например, "Белая тропа", где экскурсовод научит определять животных по оставленным на снегу следам.

Большинство маршрутов можно пройти самостоятельно и бесплатно, но некоторые – только с экскурсией. К ним относятся, например, те, которые включают в себя посещение Лосиной биостанции.

Как добраться и сколько стоит: парк огромный, и маршруты начинаются в разных его точках. Большинство – от остановок "Комбинат благоустройства" (на автобусе от метро ВДНХ) или "Лесоцех" (на автобусе от метро "Щелковская"). Подробности о проведении экскурсий можно узнать на официальном сайте национального парка.

Заказник "Теплый стан"

Здесь есть экотропа "У истоков рек" протяженностью чуть более четырех километров. Но на такой сравнительно небольшой территории удивительно разнообразный ландшафт: и овраги, и луг, и река, и родники, и Теплостанская возвышенность – самая высокая точка в Москве (более 250 метров). А на тропу иногда выходят прогуляться ежи и горностаи.

Маршрут прекрасно маркирован. На всей его протяженности расположены информационные щиты, на которых написано, кто здесь живет и что растет.

Как добраться и сколько стоит: метро "Теплый стан", вход на тропу – улица Теплый стан, дом 7. Проход бесплатный.

Сергиево-Посадский городской округ, город Пересвет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Здесь находится экомаршрут "Тропа белой ласки", и примечателен он тем, что по-разному красив в любое время года. Его длина – чуть более трех километров, он начинается у спорткомплекса "Пересвет" и проходит через реку Кунью. И здесь можно встретить белок и ласок (в честь которых маршрут и получил свое имя), а если повезет, то даже лося.

Животные и птицы здесь совсем не боятся людей, так что при желании местную фауну можно угостить. Чем именно – написано на информационных стендах.

Как добраться и сколько стоит: вход на тропу бесплатный. Доехать можно на электричке с Ярославского вокзала до Сергиева Посада и далее – на автобусе № 23 до Пересвета. Билеты – от 260 рублей в одну сторону, путь займет примерно 1 час 40 минут.

Заказник "Журавлиная родина"

Этот природный заказник был создан для сохранения популяции журавлей. Здесь есть две экотропы. Первая – "Дом бобров" – проходит по лесу. Но животных, в честь которых назван маршрут, увидеть вряд ли получится, так как они ночные. А вот хатки и покусанные пни – это пожалуйста, в любое время. Вторая тропа – "Болотная" – пролегает по деревянному настилу над торфяным болотом.

Маршруты можно посетить как самостоятельно и бесплатно, так и в составе группы с экскурсией (записываться лучше заранее, все контакты указаны на официальном сайте заказника). В конце лета и сентябре получится попасть на специальные "журавлиные" экскурсии, пока птицы еще не улетели в теплые края.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Савеловского вокзала до станции Талдом, далее автобусом № 34 до остановки "Дмитровка". Билеты – от 390 рублей в одну сторону, в пути 2 часа 20 минут. Стоимость экскурсий можно уточнить на сайте заказника.

Экотропы Приокско-Террасного заповедника

В этом подмосковном местечке один из маршрутов – "Дорога к зубрам" – разработан для наблюдения за этими животными. Да еще и на бизонов получится посмотреть. Протяженность экотропы составляет примерно три километра. Понаблюдать за животными получится со специально построенной пятиметровой вышки.

Еще один любопытный маршрут – "Сквозь листву" – проходит на восьмиметровой высоте. Временами здесь действительно придется раздвигать руками кроны деревьев. Еще и увидеть то, что не получится рассмотреть с земли: например некоторых птиц и их гнезда. А для большего эффекта на тропе установили интерактивные стенды с голосами обитающих здесь пернатых.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала до станции Серпухов. Билеты – от 360 рублей в одну сторону, в пути – около двух часов. Далее на автобусах № 41, 31 или 25 до остановки "Заповедник". Самостоятельно погулять по тропам нельзя, информацию о проведении экскурсий можно найти на официальном сайте заповедника.