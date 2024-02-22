Всемирный день гида. Эта профессия с каждым годом все популярнее
На московских улицах нередко можно увидеть большие группы гуляющих с экскурсоводами. Причем все чаще это жители столицы. Сколько зарабатывают экскурсоводы, как рекламируют свои услуги, есть ли в этой профессии стандарты?
В Москве все чаще группы с экскурсоводами встречаются ближе к Третьему кольцу, а то и за его пределами. Я сама ходила на такие прогулки по Шаболовке, Таганке, Пресне. Есть маршруты по Новослободской, Лефортово, Чертаново. Туристы — нередко сами жители, которые хотят лучше узнать свой город. Продолжает историк-москвовед, основатель телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов:
«Есть тенденция бегства в те или иные исторические эпохи. Прослеживается такой запрос от горожан. Когда текущая повестка кажется трудной, хочется сбежать на столетие, а то и на два назад, когда, кажется, все было по-другому. Поэтому очень часто заказывают тему истории повседневности — что раньше ели, сколько зарабатывали, каким образом получали деньги на хлеб. [Хочется] попробовать себя и в качестве прыгуна во времени в XIX, XVIII век и так далее».
Изначально многие экскурсоводы-первопроходцы говорили, что аттестация гидов должна быть добровольной и давать определенные преференции. В итоге ее сделали обязательной раз в пять лет, в каждом регионе процедура — по своим правилам. Должно быть профильное образование: необязательно вузовское, это может быть переквалификация, как у обозревателя Business FM Дианы Чабановой. У нее высшее журналистское образование плюс она училась на курсах экскурсоводов Москвы. Цикл занятий в среднем стоит 35 тысяч рублей. Пошлина за экзамен — 1,3 тысячи рублей. Но с аттестацией есть нюансы, рассказывает Диана:
«Пока еще не решен вопрос по поводу людей, которые имеют гражданство другой страны или, например, прописаны в другом регионе. Этот вопрос немного не решен, особенно с иностранцами. Например, человек из Казахстана, он суперпрофессиональный гид, уже много лет в профессии, написал массу книг про Москву, может сам принимать эти экзамены, обучать всех гидов. По новым правилам он не может проводить экскурсии в Москве с 2025 года, потому что у него нет гражданства России».
Стандартная стоимость индивидуальной пешеходной экскурсии — 5-7 тысяч, если группа небольшая. Если собираешь большую группу, все зависит от числа пришедших. Стандартный ценник — 600 рублей с человека. За платное посещение какого-то места идет доплата. Если активно водишь экскурсии, можно спокойно получать 75-80 тысяч рублей в месяц. То есть обучение окупается быстро. Но иногда ценообразование вызывает недоумение, отмечает автор проекта «Дворянские усадьбы» Дарина Федорова-Землянская:
«Очень большой разброс. Экскурсоводы в Москве получают 4-5 тысячи. У кого-то это может быть 10 тысяч. Если это автобусный тур на весь день, у кого-то это может быть 7 тысяч рублей, у кого-то — 15 тысяч. Я недавно столкнулась с тем, что гид во Владимирской области запросил за один день 17,5 тысячи, для регионов это вообще немыслимая цифра. Тем не менее даже такое есть. Самое главное, что все гиды себя продают, они находят свою аудиторию и получают те деньги, на которые рассчитывают. Иногда, конечно, слишком завышены цены, учитывая, что на дворе у нас, можно сказать, кризис. Если обычный автобусный тур по Подмосковью раньше был в пределах 3 тысяч, сейчас он достигает почти 5 тысяч. Даже если без детей, просто пара поехала, еще какие-то дополнительные расходы на сувениры и так далее — достаточно высокая цена получается».
Что касается продвижения, гиды после блокировки западных соцсетей преимущественно перебазировались во VK. Другие ведут телеграм-каналы, причем у кого-то там тысячи, а то и десятки тысяч подписчиков. Но в первую очередь работает сарафанное радио. Экскурсоводам часто звонят со ссылкой на отзывы друзей, родственников, знакомых. У многих немало авторских маршрутов (ассортимент расширяется) и «поклонников», которые ходят к ним постоянно или время от времени.