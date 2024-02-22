Всемирный день гида. Эта профессия с каждым годом все популярнее

«Очень большой разброс. Экскурсоводы в Москве получают 4-5 тысячи. У кого-то это может быть 10 тысяч. Если это автобусный тур на весь день, у кого-то это может быть 7 тысяч рублей, у кого-то — 15 тысяч. Я недавно столкнулась с тем, что гид во Владимирской области запросил за один день 17,5 тысячи, для регионов это вообще немыслимая цифра. Тем не менее даже такое есть. Самое главное, что все гиды себя продают, они находят свою аудиторию и получают те деньги, на которые рассчитывают. Иногда, конечно, слишком завышены цены, учитывая, что на дворе у нас, можно сказать, кризис. Если обычный автобусный тур по Подмосковью раньше был в пределах 3 тысяч, сейчас он достигает почти 5 тысяч. Даже если без детей, просто пара поехала, еще какие-то дополнительные расходы на сувениры и так далее — достаточно высокая цена получается».