Запорожскую область наградили в спецноминации туристической премии Russian Travel Awards

"Ведь, несмотря на сложные условия и военное положение, туризм в области не просто существует, а развивается. У Запорожской области огромный туристический потенциал, мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры, повышением качества услуг и созданием новых туристических маршрутов", - добавил губернатор.