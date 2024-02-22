Невозвратные тарифы повлияют на работу небольших челябинских отелей

Невозвратные тарифы в отелях, введение которых ожидается до 2025 года, заметно повлияет на работу гостиниц, особенно небольших. Как URA.RU сообщили участники рынка, новация даст потребителям более доступные цены на проживание.

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«Введение невозвратных тарифов может принести пользу в ситуациях, когда каждый номер на счету. Значит, польза будет для отелей в высокий сезон в востребованных локациях и гостиниц с небольшим номерным фондом», — рассказали URA.RU в офисе челябинского отеля «Малахит».

Участники рынка сообщили, что в «Малахите» в сутки возможно снятие одной или двух броней. Для отеля с четырьмястами номерами это не является критичным.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске Юрий Звонков поддержал предложения правительства РФ. Собеседник URA.RU отметил, что практика является привычной за рубежом. Об этом же представители сферы и общественных объединений просят власти на протяжении нескольких лет.

«У гостя выбор будет всегда: бронировать дешевле, но невозвратный тариф, либо дороже, но с возможностью изменить даты заезда, либо вернуть деньги полностью. Такие нововведения позитивно скажутся для туристов, заранее планирующих свои поездки», — отметил Звонков.

Эксперт заявил, что сегодня туристы, передумавшие ехать в городской отель или за город из-за плохой погоды требуют от отелей возврата денежных средств, ссылаясь на то, что клиент не воспользовался услугами. Однако отельерам невозможно быстро продать внезапно освободившийся номер. Это несет убытки, которые невозможно восполнить. В этом собеседник видит отличие от других сфер, например, торговли: простоявший вчера номер на старую дату уже не продать.

Введение невозвратных тарифов может иметь и другой эффект. Практика позволит отельерам более планомерно верстать бюджеты и строить планы. При этом в «Малахите» уточнили, что возможность возврата средств в настоящее время не ведет к большой глубине бронирования, которая не превышает двух дней.