На «‎Розе Хутор»‎ длина горнолыжных трасс увеличится за счет нового курорта

Специалисты завершили разработку мастер-плана курорта "Турьев Хутор" в горном кластере Сочи, им предусмотрено создание дополнительно более 58 км горнолыжных трасс. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.

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Сейчас общая протяженность горнолыжных трасс на курорте "Роза Хутор" составляет 105 км.

"Мы закончили мастер-план вместе с инвестором - он будет называться "Турьев Хутор". Это новые гостиницы 3, 4, 5 звезд, более 58 км новых горнолыжных трасс. Фактически территория "Роза Хутор" вырастет в полтора-два раза", - сказал Суханов.

Он добавил, что необходимость развития горного кластера в Сочи обусловлена ежегодно растущим турпотоком и высоким спросом на отдых. За счет реализации проекта территорию оснастят дополнительными подъездными дорогами, будет создано более 1,2 тыс. новых рабочих мест.

В горном кластере новым генпланом Сочи предусмотрено строительство четвертого всесезонного курорта "Турьев Хутор". Он станет продолжением курорта "Роза Хутор". Сейчас в Сочи работают три горнолыжных курорта - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.