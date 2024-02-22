В Волгограде разобрали почти все номера в отелях на 9 мая

Отель Hilton Garden Inn Volgograd закрыл бронирование номеров на 8 и 9 мая. На сайте указано, что свободных мест в эти даты уже нет, и предлагается выбрать другие доступные числа поблизости.

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Похожая ситуация наблюдается и в других популярных отелях, которые находятся недалеко от центра города. В «Волгограде» 5* и «Южном» 3* доступных номеров для двоих на 9 мая нет, в Cosmos Volgograd 4*, «СитиОтель» 4*, Gallery Park 4*, Estel 3* и Gold 3* 9 мая можно только выехать из отеля. Забронировать проживание на период, включающий День Победы, не получится.

В некоторых отелях бронирование недоступно на часть майских праздников. Например, в «Интуристе» 4* нет свободных мест на 8 и 9 мая, в Rest House 3* – на 1 мая, а также с 8 по 11 мая, в «Глобусе» 3* – с 2 по 4 и с 7 по 10 мая. В «Старом Сталинграде» 4* и «Ринге» 4* свободных номеров нет на все майские праздники – с 27 апреля по 12 мая, а в отеле Plaza 3* можно выбрать номер только на 19 апреля (дальнейшие даты недоступны).

Забронировать номер на 9 мая можно в считаном количестве отелей – как правило, это либо объекты с тремя звездами, либо какие-то отдаленные места. Например, в MirOtel 3* есть двухместные стандарты с одной кроватью – 15 800 руб. за 2 ночи с 8 по 10 мая. А вот двухместных стандартов с отдельными кроватями и улучшенных двухместных номеров на этот же срок осталось всего 2 и 3 соответственно. Аналогичная ситуация – в HitOtel 3*.

А в парк-отеле «Наша Хвоя» 5* есть свободные апартаменты (32 тыс.) и люксы (28 тыс.). Менее дорогие варианты – стандарт и сьют – уже не доступны.