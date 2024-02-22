Что изменилось: горящие туры можно будет вносить в «Электронную путевку»
Госдума РФ дала зелёный свет законопроекту, который упрощает процесс работы туроператоров с «Электронной путевкой», особо акцентируя на удобстве продажи «горящих туров». Согласно поправкам в закон «Об основах туристской деятельности», теперь туроператоры могут регистрировать данные туристов в системе сразу же при начале путешествия, но не позднее чем через 72 часа после получения документов от турагента. Это нововведение, отмечающее маленький «юбилей» системы «Электронная путевка» с момента введения обязательности регистрации данных в ноябре 2023 года, станет обязательным для всех российских туроператоров с 1 сентября 2024 года, при этом в системе уже зарегистрировано свыше 400 компаний.
Туриндустрия поделилась опытом работы с системой, указывая на необходимость доработки механизма поиска и передачи данных о стоимости договоров, а также автоматизации процесса через интеграцию с «Мастер-Тур». Исмаил Болюкбаши из «Интуриста» отметил, что новая система расчетов с агентами, предложенная в конце 2023 года, не нашла отклика на рынке из-за его неготовности к таким изменениям, пишет Центральная Служба Новостей.
Оксана Волканова из ICS Travel Group поделилась успешным опытом внедрения собственной системы интеграции для автоматической передачи данных, несмотря на возможные технические сбои. Вице-президент АТОР Александр Сирченко подчеркнул важность диалога между турбизнесом и государством в вопросах работы с «Электронной путевкой» и указал на планы по оптимизации объема передаваемых данных.