Что изменилось: горящие туры можно будет вносить в «Электронную путевку»

Госдума РФ дала зелёный свет законопроекту, который упрощает процесс работы туроператоров с «Электронной путевкой», особо акцентируя на удобстве продажи «горящих туров». Согласно поправкам в закон «Об основах туристской деятельности», теперь туроператоры могут регистрировать данные туристов в системе сразу же при начале путешествия, но не позднее чем через 72 часа после получения документов от турагента. Это нововведение, отмечающее маленький «юбилей» системы «Электронная путевка» с момента введения обязательности регистрации данных в ноябре 2023 года, станет обязательным для всех российских туроператоров с 1 сентября 2024 года, при этом в системе уже зарегистрировано свыше 400 компаний.