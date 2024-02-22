На 23 февраля москвичи чаще планируют турпоездки с гастрономическим уклоном

В этом году на праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, жители столичного региона чаще всего планируют поездки с гастрономическим уклоном. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

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«Туристы из Москвы бронируют программы с каким-то гастрономическим элементом. Они пользуются спросом именно на 23 февраля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особой популярностью пользуются однодневные туры в Егорьевск «Хмельное путешествие» и в Тверь с посещением пивного завода «Афанасий». Также есть спрос на Кострому, Ржев и парк «Патриот».

У фирмы «Виадук-тур» на 23 февраля больше востребованы экскурсионные программы на несколько дней в Вологду, Пензу, Саратов и по Золотому кольцу России. Однако высокого спроса не наблюдается.