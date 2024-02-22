Чиновники на Камчатке зазывают самотуристов и не замечают туроператоров

Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов анонсировал создание электронного ресурса по реализации туристических продуктов края для индивидуальных туристов. По задумке ведомства, человек, купивший авиабилет в Петропавловск-Камчатский и забронировавший отель, далее сможет на этом ресурсе самостоятельно сформировать свой отдых в краю гейзеров и вулканов. Если его правильно поняли журналисты, то делать это будет можно не только заблаговременно, но и даже уже прибыв на место.

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Что интересно, в списке, который привел министр, есть экскурсии, трансферы, но нет и намека на полноценные готовые туры от туроператоров, которые предлагают представители рынка. Хотя это является наиболее удобной и надежной формой для конечного клиента. Упор делается именно на планирование самостоятельных поездок.

Получается, что новый портал, который, вероятно, будет создан за бюджетный счет, в определенном смысле сможет стать конкурентом для туроператоров. Как будет вестись отбор продуктов, которые включат в предложения для туристов, также не уточняется.

Настрой на самостоятельных туристов, а не на тех, что прибыли организованной группой, прослеживается в словах камчатских чиновников не в первый раз. Так однажды местный министр природных ресурсов сравнил купивших туры с саранчой. А председатель правительства объяснял, что полуостров не собирается «приглашать весь мир».

Туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом и конкретно Камчаткой, не видят проблем в появлении нового электронного инструмента.

«Кардинальных перемен это не принесет, так как не дает новых возможностей. Те, кто хочет планировать поездку на Камчатку самостоятельно, могут делать это и сейчас. Просто станет на одну платформу больше. Есть люди, готовые тратить время на подбор, и организованные туристы, которые в силу занятости и жизни в высоком темпе просто хотят купить готовый продукт под ключ с гарантией того, что отдых пройдет успешно», – считает директор туроператора «Авентурамания» Ирина Решетникова.

Местные туроператоры не верят в скорую реализацию планов министерства. На текущий момент это идея, никакой подробной информации нет. Так что вероятности того, что в грядущем сезоне что-то кардинально изменится, нет, так как планировать качественное путешествие на Камчатку надо задолго, поскольку авиапарк, который позволяет увидеть все красоты, как и номерной фонд хорошего качества, ограничен.