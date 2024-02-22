Лоукостер «Победа» не порадовал туристов на распродаже

В первой половине дня 22 февраля корреспондент TourDom.ru поитересовался, насколько выгодны цены авиабилетов, предлагаемые низкобюджетной авиакомпанией «Победа» по заявленной сегодня распродаже.

© Anna Zvereva/commons.wikimedia.org

Как указано на сайте перевозчика, акция продлится до 25 февраля включительно. По промокоду SILA20 можно забронировать со скидкой 20% места на любых рейсах на даты вылета с 31 марта по 26 октября.

Мы выбрали неделю в майские праздники, с 28 апреля по 5 мая. На этот период приходится только два рабочих дня, 2 и 3 мая – для многих вполне реально отправиться на отдых за границу.

Авиабилеты туда-обратно Москва – Стамбул (Турция) по промокоду предлагаются за 42,7 тыс. руб., в тариф включена только ручная кладь.

Если сравнить с ценами других перевозчиков, получается не на много дешевле. Например, слетать в те же даты из российской столицы в Стамбул на S7 Airlines по безбагажному тарифу обойдется в 43,9 тыс. руб. Стоимость стандартная, распродажу авиакомпания не объявляла. В отличие от «Победы» на борту предложат питание.

Еще более символическая разница в цене на маршруте из Москвы в Анталью (Турция). «Победа» по промокоду предлагает заплатить за перелет 42,9 тыс. руб.

Места на рейсе S7 стоят лишь на 700 руб. дороже – 43,6 тыс. руб.

Получить более ощутимую выгоду можно на маршруте в Дубай (ОАЭ). Билеты «Победы» 28 апреля туда, 5 мая – обратно стоят 55 тыс. руб. Ближайший по цене рейс «Уральских авиалиний» на 8,7 тыс. руб. дороже. Однако стоит учитывать, что отдых в Дубае не бюджетный. Его, как правило, выбирают обеспеченные туристы, и далеко не каждого устроит перелет лоукостером.