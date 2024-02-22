Лоукостер «Победа» не порадовал туристов на распродаже
В первой половине дня 22 февраля корреспондент TourDom.ru поитересовался, насколько выгодны цены авиабилетов, предлагаемые низкобюджетной авиакомпанией «Победа» по заявленной сегодня распродаже.
Как указано на сайте перевозчика, акция продлится до 25 февраля включительно. По промокоду SILA20 можно забронировать со скидкой 20% места на любых рейсах на даты вылета с 31 марта по 26 октября.
Мы выбрали неделю в майские праздники, с 28 апреля по 5 мая. На этот период приходится только два рабочих дня, 2 и 3 мая – для многих вполне реально отправиться на отдых за границу.
Авиабилеты туда-обратно Москва – Стамбул (Турция) по промокоду предлагаются за 42,7 тыс. руб., в тариф включена только ручная кладь.
Если сравнить с ценами других перевозчиков, получается не на много дешевле. Например, слетать в те же даты из российской столицы в Стамбул на S7 Airlines по безбагажному тарифу обойдется в 43,9 тыс. руб. Стоимость стандартная, распродажу авиакомпания не объявляла. В отличие от «Победы» на борту предложат питание.
Еще более символическая разница в цене на маршруте из Москвы в Анталью (Турция). «Победа» по промокоду предлагает заплатить за перелет 42,9 тыс. руб.
Места на рейсе S7 стоят лишь на 700 руб. дороже – 43,6 тыс. руб.
Получить более ощутимую выгоду можно на маршруте в Дубай (ОАЭ). Билеты «Победы» 28 апреля туда, 5 мая – обратно стоят 55 тыс. руб. Ближайший по цене рейс «Уральских авиалиний» на 8,7 тыс. руб. дороже. Однако стоит учитывать, что отдых в Дубае не бюджетный. Его, как правило, выбирают обеспеченные туристы, и далеко не каждого устроит перелет лоукостером.
Ранее мы писали, что «Аэрофлот» перестал автоматически включать страховку в цену авиабилета.