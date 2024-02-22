Жительница Москвы стала миллионным туристом в Сочи с начала года

Туристка из Москвы, приехавшая на курорт с семьей, стала миллионным гостем, посетившим Сочи с начала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"Москвичка Екатерина Федосеева стала миллионным туристом Сочи в 2024 году", - говорится в сообщении.

Она приехала вместе с тремя сыновьями в санаторий "Магадан", расположенный в Лазаревском районе Сочи, где семью торжественно встретили представители администрации курорта и руководство санатория, вручив памятный сертификат и подарки.

Как отмечали ранее власти города-курорта, на 23 февраля в Сочи единовременно будут находиться около 115 тыс. гостей. Уровень загрузки на предстоящие праздничные выходные в большинстве санаториев и пансионатов превысит 80%, в отелях и гостиницах - 70%. По итогам 2024 года курорт планирует принять свыше 7,8 млн человек.