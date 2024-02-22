В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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Так, с пятницы по воскресенье, с 23 по 25 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. В ведомстве также рекомендовали людям не выходить в горы в непогоду и снегопад, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

Сотрудники МЧС напомнили, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев. Более того, они отметили, что при крутизне свыше 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.