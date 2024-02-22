Участники СВО, ветераны и члены их семей могут подняться на Эльбрус бесплатно
Участники СВО и ветераны других боевых действий, а также члены их семей могут бесплатно пользоваться канатной дорогой на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.
«Участники СВО и другие ветераны боевых действий, а также члены их семей могут бесплатно пользоваться канатной дорогой на нашем легендарном курорте „Эльбрус“», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института развития Кавказ.РФ.
Стопроцентную скидку на спортивные ски-пассы и туристические прогулочные билеты ввели в начале года. Такую же льготу планируют сделать на чеченском горнолыжном курорте «Ведучи».