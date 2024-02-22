МЭР работает над смягчением природоохранных ограничений для развития туризма

"Этот вопрос касается горнолыжных комплексов, где сплошные ограничения по площадям, которые можно использовать под их строительство. Это вопрос заправок на воде, движения в водоохранных зонах. У нас в водоохранных зонах даже движение запрещено транспортных средств, хотя фактически это происходит - все равно приезжают, лодки спускают, палатки ставят", - пояснил Вахруков.