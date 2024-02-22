Юристы разъяснили права пассажиров, которых отправили вместо Екатеринбурга в Челябинск

Авиакомпания Red Wings отвезла пассажиров из Самары в Челябинск вместо Екатеринбурга. Как сообщает E1.RU, людей оповестили об изменениях лишь за час до вылета. По словам одного из пассажиров, на горячей линии авиакомпании не смогли предоставить информацию о том, почему это произошло.

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Подписчица телеграм-канала Zloy_ekb рассказала, что вылет состоялся спустя 30 минут после того, как объявили о посадке. По ее словам, пассажирам пообещали, что их встретят в Челябинске, посадят на автобус и отправят в Екатеринбург, но на месте всё оказалось немного по-другому.

«Ни на горячей линии, ни на стойке информации ничего не сказали. Спустя полчаса разбирательств наконец-таки нас отправили домой», – добавила подписчица.

Юрист Игорь Косицын пояснил редакции TourDom.ru, что пассажиры могут рассчитывать на компенсацию морального вреда в том случае, если ситуация вызвала какие-либо неудобства, физические или нравственные страдания, поскольку услуга хоть и была фактически оказана, но с определенными отклонениями от первоначального маршрута.

«Будет важна и причина, по которой это произошло. Если из-за погоды или каких-либо ограничений со стороны госорганов, то такая ситуация с большей степенью вероятности приравнивается к форс-мажору. В этом случае компания освобождается от ответственности. Если форс-мажор доказать нельзя, то можно требовать компенсации», – объяснил юрист.

Также, по словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, пассажиры могут потребовать неустойку за нарушение сроков оказания услуги, если перелет и дальнейшая доставка домой заняли больше времени, чем планировалось. Сумму рассчитывают следующим образом: 25% от МРОТ за каждый час просрочки.