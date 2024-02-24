На Камчатке обсудили векторы развития отечественного туризма

«Мне особенно приятно, что сегодня мы видим, что наш традиционный уже камчатский форум, посвященный путешествиям, выходит на новую планку. В этом году он собрал более 1000 участников из 20 регионов России. Я особенно рад приветствовать наших зарубежных гостей», – сказал в своем приветственном слове губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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Глава региона отметил, что развитие туризма в России – это одна из приоритетных задач. Он напомнил, с какими вызовами столкнулась отрасль в последние годы: сначала пандемия, потом геополитическая обстановка. В результате этих обстоятельств вырос турпоток на Камчатку, добавил Солодов.

«Мы видим растущий интерес жителей нашей страны к путешествию на Камчатку. И более того, я убежден, что именно эти вызовы сыграли нам на руку», – подчеркнул Владимир Солодов.

Депутат Госдумы Ирина Яровая отметила, что развитие внутреннего туризма – это стратегическая государственная задача. Для Камчатки перспективным направлением является, по мнению парламентария, создание центров реабилитации с бальнеологическими ресурсами и детский туризм.

Подводя итоги пленарной сессии, председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал о формировании акцентов в рамках развития устойчивости туризма. Спикер подчеркнул важность совмещения экономики и экологии, так как оба этих фактора влияют на развитие туризма. Он подчеркнул, что развитие делового туризма привлекает деньги в регион.

Основной турпоток сегодня на Дальнем Востоке очень важен для бизнеса и развития занятости, подчеркнул Стуглев.