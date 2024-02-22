Караваны и автодома в прокат: как в России развивают автотуризм

Россияне обратили внимание на внутренний туризм, а еще они любят комфорт и передвижение на авто. Объединить все это может автотуризм – возможность путешествовать по стране на своей машине или в автодоме. Пока развитие направления находится на начальном этапе, но успешные кейсы уже есть даже в Арктике, передает «ФедералПресс».

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21 февраля в рамках проведения Форума устойчивого развития туризма «Путешествуй!» прошла дискуссия «Путешествия на колесах: как автотуризм и караванинг изменят туристский рынок». В рамках дискуссии эксперты обсудили вопросы обеспечения комфорта, безопасности и доступности автотуризма и караванинга как для жителей Центральной России, так и для отдаленных и изолированных территорий, а также с помощью каких средств передвижения стимулируется спрос на автопутешествия в России сегодня.

Особое внимание на развитие автотуризма обратил внимание Владимир Путин, издав поручение по разработке концепции развития автомобильного туризма в Российской Федерации до 2035 года. В разработке программного документа активно приняли участие федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, туристический бизнес, общественные ассоциации.

О том, как реализуется разработка концепции развития автомобильного туризма, рассказал заместитель директора департамента развития туризма Министерства экономического развития Константин Городилин. На данный момент, по его словам, документ разработан комплексно и достаточно сбалансированно для всех участников рынка: государства, бизнеса и конечных потребителей – людей, которые любят путешествовать.

В концепции отражен максимально широкий комплекс мероприятий, приоритетных задач. Также в концепции предусмотрены возможности рассмотрения мер поддержки, которые будут содействовать развитию всех необходимых условий и выполнению достижения приоритетных задач.

Главные идеи в разработке данного документа:

– определить главные туристические объекты показа, туристические дестинации;

– определить маршруты, дороги, которые к ним ведут, оценить их состояние и соответствие нормативным требованиям;

– понять, какой на данный момент они обладают сопутствующей инфраструктурой, обеспечивающей запрос;

– понять, какие ресурсы необходимы для того, чтобы данные дороги были обустроены необходимой инфраструктурой для качественного и безопасного путешествия на автомобиле.

«Ключевая задача – «сшить» нашу страну маршрутами для комфортного и безопасного путешествия с необходимой инфраструктурой. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 60 000 000 автомобилей, из которых 80 % – личные транспортные средства. Соответственно, потенциальное количество автотуристов – более 2 млн человек, и эта цифра к 2030 году может удвоиться», – отметил Константин Городилин.

О создании условий для наращивания потока автомобильных туристов в регионе и продвижения локальных автомобильных маршрутов рассказал руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Сергей Мишин.

Он отметил, что на территории региона на данный момент есть 3 автомобильных маршрута, из которых флагманский и наиболее приоритетный для развития – «Дорога на Русский Север»: единственный в России автомобильный маршрут в Арктику. Маршрут был разработан совместно с ПАО «Роснефть» в качестве альтернативного предложения туристам в связи с закрытием аэропорта на реконструкцию. Маршрут занял первое место во Всероссийском конкурсе проектных команд в номинации «Лучшая команда по разработке туристического маршрута». Он включает в себя 550 км трассы, проехать которые можно за 4 дня с учетом посещения 20 туристических объектов.

«Мы ломаем стереотип, что Арктика – что-то недоступное, невероятно далекое. Мы говорим о том, что с комфортом можно проехать по федеральной трассе в столицу области – Архангельск и открыть для себя Поморье», – сказал Сергей Мишин.

Для популяризации маршрута власти региона уделяют особое внимание использованию различных методов привлечения туристов к автопутешествиям, а также созданию экосистемы взаимодействия турсообщества в проектах. В регионе действуют региональные программы поддержки в сфере автотуризма.

Со стороны бизнеса происходят быстрая адаптации под запрос путешественников: это создание новых караванов для путешествий, развитие инфраструктуры и МФЗ, обеспечение качественного придорожного сервиса.

Региональный управляющий по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку компании REXRent Андрей Лебедянский рассказал о возможностях аренды автомобилей в России, в том числе на Дальнем Востоке. В связи с ростом интереса к внутреннему туризму с 2020 года компания взяла курс на развитие направления долгосрочной аренды автомобилей, от 1 до 30 дней: можно проехать от Москвы до Владивостока.

На Дальнем Востоке возможна аренда не только автомобилей, но и автодомов. О первом опыте прокате автодомов на Камчатке рассказал представитель Kamchatka Extreme Rides Игорь Булах:

«Мы точно понимаем, что на Камчатке есть места, в которые можно поехать на автодоме. Так как в регионе много труднодоступных для автомобилей мест, мы предоставляем возможность взять опытного водителя, который может заехать глубже и показать неизвестную Камчатку. Мы считаем, что аренда автодомов выгодна в рамках отсутствия необходимости для туристов снимать гостиницу на период отпуска. При аренде автодома можно сделать 5-дневный тур по Камчатке и сразу посетить множество мест самостоятельно. В этом направлении открываются большие перспективы, особенно с учетом того, что строятся новые дороги к точкам притяжения, например, можно будет доехать до вулканов».

В конце дискуссии участники отметили, что современный автотуризм – уже не просто путешествие, а возможность создавать целые мобильные города на колесах, быстро разворачивать временную инфраструктуру там, где она необходима. И сейчас представители власти и бизнеса готовы обеспечить тот уровень комфорта, который хотят видеть и получать туристы.