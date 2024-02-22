На Камчатке рассказали о новых идеях детского туризма

Итогами программы «Классная страна» за минувший год и региональным опытом реализации детского туризма поделились участники деловой сессии «Детский туризм: развитие, обучение, профориентация» на Форуме устойчивого развития туризма «Путешествуй!». Как сейчас строится детский туризм, чему в походах учат современных подростков и как масштабировать эти практики на всю страну – в материале «ФедералПресс».

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Предваряя разговор, модератор сессии Михаил Костыря, директор Камчатского дома детского и юношеского туризма, отметил, что детский туризм перестал быть историей про «дядьку с бородой, который принимает детей у родителей и ведет их в поход», а стал намного более сложным и многоуровневым явлением. Подтверждением этому тренду стало появление всероссийской программы «Классная страна», которую презентовала Анастасия Цыбулевская – руководитель всероссийской программы дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АНО «АСИ».

«Классная страна» – программа Агентства стратегических инициатив, которая направлена на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель – создать, апробировать и тиражировать в регионах России новую модель детского и молодежного образовательного туризма. В 2023 году к участию в программе отобрали 22 региона. В итоге были созданы 103 программы путешествий для детей и молодежи по пяти тематическим блокам: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. При этом в составе региональных проектных программ обязательно участвовали подростки: и как потребители продукта, и как генераторы идей и предложений. Помимо этого, итогом реализации программы в прошлом году стали 200 детских творческих проектов.

«Когда мы даем возможность детям и родителям формировать привычку путешествовать, когда мы доводим до них информацию о том, что путешествие –это не только посещение достопримечательностей, но это часть образовательного процесса, только после этого мы сможем говорить о том, что люди начинают узнавать свой родной край, формировать любовь к нашей многогранной стране, – отметила Анастасия Цыбулевская. – А чтобы создать такую возможность, «Классная страна» подразумевает в первую очередь организацию межведомственного и межотраслевого взаимодействия в сфере образования и туризма».

Светлана Тарских, директор школы № 15 Петропавловска-Камчатского, рассказала об опыте создания проекта, который был признан лучшим в категории «Спорт и ЗОЖ»: «Наш маршрут включал в себя несколько направлений: это, конечно, образование – изучение тем конкретных учебных предметов вне стен школы, абсолютное отвлечение от традиционной, классно-урочной системы. Мы взяли физкультуру, географию и технологию, чтобы дети могли изучить эти темы на практике, чтобы могли потрогать все своими руками. Кроме того, это была профориентация. Например, ребята попробовали себя в роли тренера: они сдавали нормативы ГТО в фитнес-центре. Затем они с гидом отправились в путешествие по пешей тропе через лесной массив на территорию Халактырского пляжа, попробовали приготовить обед под руководством гида, узнали о специфике его работы. На Халактырском пляже они познакомились с представителями школы серфинга, получили от них мастер-класс, затем они подружились с представителями индустрии физкультуры, спорта и спортивного туризма в Камчатском крае на базе педагогического колледжа, а также с ребятами, которые успешно оканчивают факультет физического воспитания и туризма. Все это закончилось реализацией собственного индивидуального проекта, который назывался «Мое большое тихоокеанское приключение», и созданием учебно-методического комплекта, который мы создали при поддержке методологов «Классной страны».

Наталья Пахолкова, заместитель министра туризма Сахалинской области, рассказала, что еще 5 лет назад только 5000 из 65 000 детей, проживающих на острове, могли попасть в поход или тур на деньги, выделявшиеся тогда региональными властями в рамках детских социальных экскурсий. Однако благодаря взаимодействию с «Агентством страгетических инициатив» с прицелом на промышленный и научно-популярный туризм, в 2022 году удалось провезти 16 000 детей, а в 2023-м уже 36 600. План на этот год – 40 000 детей. Все спикеры поддержали идею того, что детский туризм даже при максимальном взаимодействии всех структур невозможен без финансирования из федерального и регионального бюджетов.

Представитель Архангельской области, руководитель Центра развития туризма и культуры Сергей Мишин рассказал о том, как выходят из ситуации в регионе, который пока не стал участником программы «Классная страна»: «Был проведен открытый конкурс на предоставление субсидий туристским организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией туров для организованных групп несовершеннолетних туристов с образовательными турами по Архангельской области. Основная цель, которую мы задумали, это дать возможность детям и подросткам из населенных пунктов с населением до 100 000 человек познакомиться с культурным потенциалом столицы региона, познакомиться с туристическими возможностями, которые существуют, показать, что у нас классный регион, не нужно никуда выезжать [из него] и что здесь есть все профессиональные возможности для дальнейшего самоопределения и саморазвития. В прошлом году у нас проехали по программе 500 детей в возрасте от 14 до 15 лет. В этом году это уже будет 1000».

Сергей Мишин уточнил, что одно из требований к организаторам – группа должна стоять не менее чем из 12 человек при как минимум одном сопровождающем. Из 10 туроператоров, работающих в регионе по направлению детского туризма, в конкурсе победили четыре. При этом туроператор сначала предоставляет услугу, а потом получает за нее компенсацию.