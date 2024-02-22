РЖД: решение Литвы по запрету на высадку пассажиров не скажется на поездах в Калининград

«В связи с этим решение правительства Литовской Республики с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кяна и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда», — говорится в сообщении в Telegram.