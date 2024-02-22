Литва с 1 марта запретит высадку россиян с транзитных поездов в Калининград. Об этом сообщает портал 15min.

Эти меры будут действовать на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай для поездов, следующих в Калининградскую область России и из нее.

При этом запрет на высадку с транзитных поездов и посадку на них уже закреплен внутренним регламентом РЖД. До этого правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Белоруссией.

Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.