Эксперт назвала плюсы и минусы автобусных туров

За разъяснениями редакция RuNews24.ru обратилась к старшему преподавателю факультета гостеприимства университета "Синергия" Марии Клевицкой. Она отметила, что на сегодняшний день автобусные туры больше всего подходят для школьников и людей более старшего возраста. Что касается молодежи, то среди них этот вид познавательного отдыха не очень популярен.

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«Молодежь и среднее поколение предпочитают путешествовать на автомобиле или каршеринге, дополняя свой маршрут экскурсиями в определенных местах. Это оправдано с точки зрения большей мобильности и гибкости при организации маршрута. А с развитием сети скоростных железных дорог спрос на автобусные туры будет только снижаться. Ведь гораздо комфортнее доехать до нужного города на поезде и взять гида на месте, чем пережить многочасовой переезд на автобусе», — сказала Мария Клевицкая.

Преподаватель университета добавила, что если говорить о перспективах автобусного туризма, то, на ее взгляд, автобусные туры в составе мини-группы являются наиболее актуальными на сегодняшний день. Небольшая группа позволит адаптировать тур именно под ваши потребности и даст возможность избежать незнакомых вам попутчиков.

Также специалист перечислила плюсы и минусы путешествий автобусными турами. Взвесив все за и против, каждый сможет решить для себя, подходит ему это или нет.

Плюсы автобусных туров:

Доступно в сравнении с другими видами туризма.

Удобно в случае краткосрочных поездок на 1-2 дня в соседние города или области.

Познавательно, так как на протяжении всего маршрута вас сопровождает профессиональный гид.

Минусы:

Утомительность длительных переездов для ряда путешественников.