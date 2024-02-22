Travel-блогер посоветовала москвичам съездить в Кострому

Travel-блогер Елена Лисейкина назвала Кострому, Казань и Мурманскую область идеальными направлениями для путешествий в февральские и мартовские праздники. Об этом сообщает Газета.ru.

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По словам блогера, Кострома идеально подойдёт для путешествия на автомобиле. Дорога туда займёт лишь пять часов.

Кострому Лисейкне охарактеризовала как «колоритный городок на берегу Волги, где вы ненадолго перенесетесь в прошлое и ощутите атмосферу купеческих и уездных городов XVIII века». Она посоветовала посетить сырную биржу и лосиный питомник, а также побывать в деревянном тереме в Асташах.

Также немного времени — около 6,5 часов — займёт путь на автомобиле до Казани, где можно прогуляться по живописному городу и увидеть исторические раскопки древнего Болгара.