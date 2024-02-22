Travel-блогер посоветовала москвичам съездить в Кострому

Travel-блогер Лисейкина посоветовала москвичам съездить в Кострому
Travel-блогер Елена Лисейкина назвала Кострому, Казань и Мурманскую область идеальными направлениями для путешествий в февральские и мартовские праздники. Об этом сообщает Газета.ru.
По словам блогера, Кострома идеально подойдёт для путешествия на автомобиле. Дорога туда займёт лишь пять часов.
Кострому Лисейкне охарактеризовала как «колоритный городок на берегу Волги, где вы ненадолго перенесетесь в прошлое и ощутите атмосферу купеческих и уездных городов XVIII века». Она посоветовала посетить сырную биржу и лосиный питомник, а также побывать в деревянном тереме в Асташах.
Также немного времени — около 6,5 часов — займёт путь на автомобиле до Казани, где можно прогуляться по живописному городу и увидеть исторические раскопки древнего Болгара.
Также блогер посоветовала такие направления, как Мурманская область, Пермский край и Калининградскую область. До этих регионов можно быстро добраться на самолёте.