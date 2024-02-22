Туроператор призвал субсидировать отели, а не авиаперелеты по России

«Объектов размещения не хватает, к примеру, в республике Алтай, где две гостиницы приличного уровня. Остальное в первозданном состоянии, почти как в природе, но стоит недешево, потому что сезон короткий и надо отбить деньги. Важно, чтобы народ жил в приличных условиях. Нужны инвестиции, чтобы строилось больше гостиниц. Частный инвестор хочет сегодня вложить рубль, а завтра получить два. Государство должно поощрять проекты долгосрочного инвестирования, как было в Сочи. Там за 5-7 лет построили отели и инфраструктуру, которые служат и после Олимпиады. Нам нужны Сочи-2, Сочи-3 в таких регионах, как Алтай, Байкал, Северный Кавказ, Дагестан, Мурманская область», - резюмировал Арутюнов.