«Нужен Сочи-2»: Туроператор призвал субсидировать отели, а не авиаперелеты по России
Частичное субсидирование туристических чартеров по России не поможет снизить стоимость внутренних туров, для этого стоит вложиться в строительство новых отелей, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
Изменение стоимости авиаперелетов несущественно скажется на стоимости туристических туров, однако отрасли действительно необходимы субсидии государства, рассказал в интервью НСН генеральный директор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что Российский союз туриндустрии выступает за частичное возвращение субсидирования туристических чартеров по РФ. По мнению представителей отрасли, это бы позволило снизить стоимость авиаперевозок, цена которых сегодня отражается и на турах. Однако Арутюнов предположил, что подобная мера не сможет существенно изменить ситуацию.
«Я готов поддержать коллег, которые борются за то, чтобы на 3-4 тысячи удешевить перелет, но субсидирование перелетов существенно не повлияет на стоимость туров. Есть люди, которые выбирают хостелы. Для них лишние 1,5-5 тысяч рублей, которые они сэкономят на перелете, существенны. А наши средние отдыхающие на фоне цены среднего проживания, которая составляет 5-15 тысяч рублей в сутки, не сильно заметят изменение в цене авиаперелетов», - считает он.
Собеседник НСН пояснил, что снизить стоимость внутрироссийских туров поможет строительство новых отелей.
«У нас есть перекос дорогого наземного обслуживания по отношению к перелету. Нет конкурентной среды в сегменте 4-5 звезд. Дешевых гостиниц и хостелов намного больше, чем приличного размещения за адекватные деньги. Кроме того, закрытие аэропортов на юге России по объективным причинам сузило географию. По внутрироссийским направлениям видим повышение как минимум на 10-15%. Чем дороже отель, тем больше выросла цена», - добавил он.
Генеральный директор "Арт-тур" уточнил, что в стране есть положительный опыт развития туристической инфраструктуры, однако без поддержки государства в этом вопросе не обойтись.
«Объектов размещения не хватает, к примеру, в республике Алтай, где две гостиницы приличного уровня. Остальное в первозданном состоянии, почти как в природе, но стоит недешево, потому что сезон короткий и надо отбить деньги. Важно, чтобы народ жил в приличных условиях. Нужны инвестиции, чтобы строилось больше гостиниц. Частный инвестор хочет сегодня вложить рубль, а завтра получить два. Государство должно поощрять проекты долгосрочного инвестирования, как было в Сочи. Там за 5-7 лет построили отели и инфраструктуру, которые служат и после Олимпиады. Нам нужны Сочи-2, Сочи-3 в таких регионах, как Алтай, Байкал, Северный Кавказ, Дагестан, Мурманская область», - резюмировал Арутюнов.
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в ряде городов России отсутствуют свободные локации для строительства отелей, при этом у владельцев гостиниц часто нет возможности провести реновацию на действующих объектах