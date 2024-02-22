Мошенники продали почти сотню путевок в несуществующий санаторий в Крыму

Сразу три мошенника в Санкт-Петербурге получили по 4,5 года колонии за продажу путевок в несуществующий санаторий в Крыму. Приговор мужчинам вынес Приморский районный суд Северной столицы.

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Согласно материалам следствия, злоумышленики в конце 2019 года решили заняться туристическим бизнесом, но без особых вложений. В частности, они начали размещать в Интернете рекламу отдыха в несуществующем санатории «Черноморский» в Ялте. В объявлениях указывалось, что путевок в открытой продаже нет, но их можно заказать «по очень привлекательной цене». Для этого потенциальным клиентам предлагалось заполнить форму обратной связи и указать свои контактные данные.

Далее мошенники звонили или писали на e-mail потенциальным жертвам и уговаривали их приобрести путевки «практически бесплатно». Тем, кто решил воспользоваться услугами скам-менеджеров, злоумышленники высылали фиктивные документы о подтвержденном бронировании, а также счета на оплату с банковскими реквизитами.

Судя по всему, дела у фейкового санатория шли хорошо. Мужчины даже заказали отдельный сайт для средства размещения и страницы для его продвижения в социальных сетях. Впрочем, обманутые клиенты, так и не сумевшие отдохнуть в «Черноморском», все же начали постепенно обращаться в полицию. К моменту, когда дело передали в прокуратуру, в нем насчитывалось 75 пострадавших. Общая сумму ущерба составила 3 млн 318 тыс. руб.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима каждому. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда немедленно», – рассказали в пресс-службе.