Отели в Сочи с подогреваемыми бассейнами: где можно отдохнуть на майские праздники

Редакция TourDom.ru выяснила, какие номера доступны на майские праздники в востребованных отелях с подогреваемыми бассейнами в Сочи. Это особенно актуально для периода майских праздников, поскольку температура воды в море еще недостаточно приемлемая для того, чтобы полноценно купаться. Мы выбрали период с 29 апреля по 10 мая и смотрели цены за номер на двоих.

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В первую очередь можно рассмотреть предложения в отелях, где есть подогреваемые бассейны с морской водой, – их обычно бронируют заранее. Например, в «Гранд Отеле Жемчужина» 4* остались номера «стандарт премиум» (от 141 тыс. руб.), «люкс студия» (от 201 тыс.), «люкс премиум» (от 211 тыс.) и «люкс романтик» (четыре номера от 216 тыс.), все остальные категории уже распроданы. В «Адлеркурорте» 3* и вовсе нет свободных мест на указанный период. А в «Тихом Доне» 3* о доступности номеров можно будет узнать, заполнив форму на сайте, – прайс указан в соответствующем разделе.

Также на сайте «Тихого Дона» 3* отметили, что один из трех бассейнов с морской водой («Оазис» открытого типа) находится на реконструкции к летнему сезону – 2024. Остальные два – открытого и закрытого типов – по-прежнему доступны.

Что касается отелей с подогреваемыми бассейнами с пресной водой, то в люксовом отеле Grand Karat Sochi 5* обычный номер стоит от 253 тыс., с видом на море – от 403 тыс., категории Resort – от 443 тыс. Доступны и все разновидности люкса: «Карат» (от 533 тыс.), Grand (от 883 тыс.), представительский (от 1,16 млн) и дипломатический (от 1,26 млн). Распроданы только номера категории «Семейный люкс».

В Bridge Resort 4*, где в конце прошлого года отремонтировали аквазону BR Wellness Club, стандартный номер без балкона стоит от 222 тыс., обычный стандарт – от 227 тыс., комфорт без вида на моря и с ним – от 255 и 269 тыс. соответственно, «джуниор сьют» (для семей с детьми до 3 лет) – от 274 тыс. Уже распроданы люксы и однокомнатные стандарты.

В «Сочи Парк Отеле» 3* остались доступными только двухкомнатный люкс (от 101 тыс.) и трехкомнатные апартаменты с кухней (от 132 тыс.), все остальные категории на этот период уже распроданы.

Доступные варианты есть и в Красной Поляне. Например, в отеле Grace Imperial Hotel & Spa 5* есть различные вариации стандартов (от 131 тыс.) и люкс-номеров (от 171 тыс. руб.). В «Гранд Отеле Поляна» 5* остались делюкс-номера стоимостью от 266 тыс. руб. А в отеле «Поляна 1389 Отель и СПА» 5* есть стандарт (от 302 тыс.), студии (от 354 тыс.), полулюкс (от 392 тыс.), апартаменты (от 378 тыс.) и коттеджи (от 1 млн).

Также из имеющихся вариантов в Сочи – «Престиж» 4* (доступные апартаменты от 69 тыс., номеров на этот период уже нет), Ekodom Adler Hotels & Spa 4* (доступны трехкомнатный пентхаус от 158 тыс. и трехкомнатные апартаменты от 254 тыс., остальные номера распроданы) и Sport Inn Hotel & Wellness 4* (номера от 144 тыс.).