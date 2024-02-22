В Кисловодске на средства курортного сбора открыли новое игровое пространство

В ставропольском Кисловодске, на территории сквера Победы, появилось новое игровое пространство с горками и качелями. Его создали за счет поступлений от курортного сбора.

«Современный игровой комплекс будет предназначен для детей разных возрастов и включать в себя разнообразные детские горки, качели и прочие игровые элементы. Каждый игровой элемент представлен в виде букв, которые вместе собираются в слово „Привет“. Объект реализован за счет средств курортного сбора», — сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Как отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев , благодаря новому объекту популярная городская локация преобразилась в креативное прогулочное место как для жителей, так и для гостей города. «Спасибо нашим туристам за уплату курортного сбора. Такие проекты безусловно делают наш город еще комфортнее», — добавил он.

Эксперимент по взиманию курортного сбора действует в ряде регионов России с мая 2018 года. Собранные средства идут на развитие курортной инфраструктуры, ремонт и благоустройство мест отдыха. На Ставрополье в эксперименте участвуют города-курорты Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск, а также Минеральные Воды. С 2023 года размер сбора в регионе увеличен с 50 до 100 рублей в сутки. От уплаты освобождены льготные категории граждан, сбор также не платят жители Ставрополья, отдыхающие на территории своего региона.