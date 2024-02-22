Калининград занял первые места в трех номинациях премии Russian Travel Awards

Калининградская область получила признание на Всероссийской премии Russian Travel Awards. Регион победил в категориях делового, гастрономического и культурно-познавательного туризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры и туризма области Андрея Ермака.
«Калининградская область заняла первые места во всех тех номинациях, в которых она участвовала. Мы заняли первые места среди прочих регионов в номинациях «Регион гастрономического туризма», «Регион культурно-познавательного туризма» и «Регион mice-туризма» и получили три золотые тарелки. Это главный приз в этой премии», — заметил Ермак.
В номинации гастрономического туризма представили бренд «Балтийская кухня». В него вошли блюда, приготовленные из местных продуктов и традиционные для региона, такие как строганина из пеламиды, копчёный угорь и угоревый шашлык.
В области культурно-познавательного туризма были представлены проекты использования объектов культурного наследия для сценических мероприятий. Это направление выбрано в качестве основного, поскольку позволяет решать проблемы сезонности и равномерно распределять потоки туристов.
«Мы говорили также о наших возможностях нестандартного предложения площадок для проведения деловых мероприятий. В частности, приводили пример проведения соревнований по киберспорту в средневековой кирхе, которые прошли в прошлом году», — отметил министр.
На 23 февраля в Калининградской области забронировали 50% отелей.