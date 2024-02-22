РСТ предложил запустить семейные и пенсионные тарифы для внутренних авиаперевозок

"Поступило предложение от коллег из региональных отделений РСТ рассмотреть предоставление специальной скидки. У нас есть скидка 25% детям от двух до 12 лет. С учетом необходимости развития молодежного культурно-познавательного, патриотического туризма [можно] предусмотреть скидку от авиакомпании детям в возрасте от 12 до 17 лет специально для авиационных перевозок", - рассказал Горин.