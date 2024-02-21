Во время обеда не наливают: как работает «все включено» в новых отелях Анапы

Мэр Анапы Василий Швец накануне заявил, что в городе растет число отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено», – их будет 62. При этом в прошлом году и в нынешнем открылись или же откроются к ближе к сезону как минимум четыре отеля в Анапе и Витязево, которые предлагают услуги в этих форматах. Мы решили заглянуть в их концепции – узнать, что же все-таки включено и насколько набор услуг соответствует ГОСТу, принятому в прошлом году.

© tourdom.ru

Серьезных расхождений с рекомендательным документом нет: и в трехзвездочных гостиницах «Амфора» и «Релакс» (в прошлом году здесь запустили третий корпус), и в пятизвездочных «Город Mira» и Blije (откроется в Витязево в конце мая) услуги соответствуют утвержденным стандартам.

Так, везде есть собственные пляжи (где-то ближе, где-то дальше от отеля, но там, где дальше, предлагается бесплатный трансфер), бассейны, в том числе подогреваемые, ежедневная анимация, открыты детские комнаты, на пляжах работают бары и фудтраки, в ресторанах – трехразовое питание по системе «шведский стол» с детским, а кое-где и с диетическим меню. Правда, в «Амфоре» предупреждают, что в случае невысокой загрузки отеля шведский стол может автоматически превратиться в комплексное питание.

С алкоголем проблем нет – предлагают пиво (наиболее широкий выбор в «Амфоре» – четыре вида), вино (преимущественно кубанского производства – как того и требует ГОСТ, где акцентируется внимание на отечественной продукции), и, разумеется, крепкие напитки. В трехзвездочных отелях наливают водку, в «пятерках» также можно промочить горло коньяком или виски. Однако в «Амфоре» и «Релаксе» алкоголь заказывают в барах (в рамках так называемого промежуточного питания), хотя согласно ГОСТу подавать горячительные напитки должны также на обед и на ужин.

В Blije и «Городе Mira», как и положено пятизвездочным гостиницам с all inclusive и ultra all inclusive, постояльцы могут бесплатно подкачать мышцы в тренажерном зале и пройти спа-процедуры – хаммам, различные виды саун. Встретить обещают с шампанским (комплемент при заезде также содержится в рекомендациях ГОСТа к пятизвездочным отелям) – мелочь, но приятно.