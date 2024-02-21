Валентина Матвиенко оценила туристический потенциал Ямала: «Это совершенно другой мир»

В верхней палате российского парламента прошли Дни Ямала. Сенаторы Совета Федерации РФ оценили социально-экономическое развитие и туристический потенциал ЯНАО.

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«Ямал привлекает все больше гостей. По российским меркам он находится не так уж и далеко от центральной части России. От Москвы до Салехарда лететь меньше трех часов. Ты попадаешь в такую природу, такую экзотику. Это совершенно другой мир: красивые северные пейзажи, бескрайняя тундра», – сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Спикер отметила, что в регионе можно пересечь полярный круг, узнать, как живут коренные народы Севера, поучаствовать в их традиционных праздниках. Матвиенко напомнила, что 24 февраля на Ямале пройдет День оленевода.

По ее мнению, идея создания туристического кластера на Полярном Урале – это хорошая возможность привлечь еще больше туристов в регион.

В рамках Дней Ямала губернатор Дмитрий Артюхов и глава заксобрания округа Сергей Ямкин доложили сенаторам о социально-экономическом развитии региона. Матвиенко отметила, что округ развивается стабильно и уверенно, имея промышленный потенциал и успешный АПК.

«Один из ключевых вопросов округа – развитие транспортной сети. Запланированы модернизация инфраструктуры порта Сабетта в целях увеличения потенциала Северного морского пути и работы по увеличению пропускной способности речного порта Лабытнанги и Обской губы в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ», – отметил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Яцкин.

На контроле сенаторов вопросы экологии. Речь идет о расчистке озера Ханто в Ноябрьске, выработке мер реагирования на последствия оттаивания вечной мерзлоты из-за глобального потепления.

Верхняя палата российского парламента взяла на контроль принятие комплексной программы по восстановлению популяции муксуна, нельмы и чира. Сохранение этих видов рыб очень важно для развития традиционного образа жизни северных народов.

На территории Ямала добывают 80 % голубого топлива России. В автономном округе находится более 65 % запасов газа страны. При этом предприятия ТЭК добыли только треть разведанных залежей. Добыча распланирована до 2128 года.