Госдума одобрила проект о порядке передачи данных о горящих турах в систему электронных путевок

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, который уточняет порядок предоставления сведений в Единую информационную систему электронных путевок при продаже туристу электронной путевки менее чем за 24 часа до запланированной даты путешествия.

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Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». По ним при продаже тура менее чем за 24 часа до начала оказания услуг, предусмотренных договором, туроператор должен передавать сведения в единую информационную систему электронных путевок не позднее времени начала оказания услуг.

В случае заключения договора между турагентом и туристом или иным заказчиком туристского продукта менее чем за 24 часа до начала оказания услуг турагент не позднее времени начала оказания услуг направляет туроператору уведомление о заключении договора. Туроператор передает сведения в Единую информационную систему электронных путевок не позднее 72 часов с момента поступления ему данных о заключении такого договора от турагента.

В пояснительной записке отмечается, что по действующему законодательству туроператор при продаже туристу, в том числе горящего тура, обязан при формировании электронной путевки в личном кабинете в информационной системе либо информационного обмена между информационной системой туроператора и информационной системой передать сведения о приобретенном горящем туре.

Неоднократное неисполнение этой обязанности может грозить исключением туроператоров и турагентов из единого федерального реестра турагентов и туроператоров, указано в пояснительной записке к законопроекту.