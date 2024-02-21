Туристический комплекс планируют построить на площади Лядова в Нижнем Новгороде, сообщается в документах на сайте минграда региона. Комплекс планируют разместить на участке в границах улиц Красносельской, Ильинской, Крупской, Большой Покровской и площади Лядова — напротив ТРК «Небо».

Разработкой проекта планировки территории займется ООО «Алексеевский ряд» за счет собственных средств. Результат должен быть представлен в минград не позднее 21 июня. Что именно будет включать в себя туристический комплекс — пока неизвестно. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 4,1 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2023 году.